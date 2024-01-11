Togg T10F Sedan Modeli Tanıtıldı

CES 2024 fuarı son hızıyla devam ederken yerli otomobil markası Togg da geçtiğimiz gün yeni sedan modeli T10F'i tanıttı. An itibariyle Togg T10F internet sayfası da açılmış durumda.

Togg T10F internet sayfası, CES'te açıklanmayan birkaç bilgi içeriyor

Togg T10F Fastback, CES 2024'te CEO Gürcan Karakaş tarafından tanıtılmıştı ve hatırlarsanız biz de kendisine yeni yerli otomobil ile ilgili sorularımızı yöneltmiştik.

Bu videoyu izledikten sonra dilerseniz gelin Togg T10F internet sayfası ile birlikte güncellenen verilerle oluşturduğumuz yeni 'özellikler' tablosuna birlikte göz atalım.

Detaylı Togg T10F teknik özellikleri şu şekilde: