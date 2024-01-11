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Togg T10F Sedan Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
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Togg T10F Sedan Modeli Tanıtıldı

CES 2024 fuarında yerli otomobil markası Togg, yeni sedan modeli T10F'i tanıttı. Togg T10F internet sayfası da açıldı ve birkaç bilgi içeriyor. Detaylı teknik özellikler ve çıkış tarihi de paylaşıldı.

Togg T10F Sedan Modeli Tanıtıldı
11.01.2024 - 20:28,
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CES 2024 fuarı son hızıyla devam ederken yerli otomobil markası Togg da geçtiğimiz gün yeni sedan modeli T10F'i tanıttı. An itibariyle Togg T10F internet sayfası da açılmış durumda.

Togg T10F internet sayfası, CES'te açıklanmayan birkaç bilgi içeriyor

Togg T10F Fastback, CES 2024'te CEO Gürcan Karakaş tarafından tanıtılmıştı ve hatırlarsanız biz de kendisine yeni yerli otomobil ile ilgili sorularımızı yöneltmiştik.

Bu videoyu izledikten sonra dilerseniz gelin Togg T10F internet sayfası ile birlikte güncellenen verilerle oluşturduğumuz yeni 'özellikler' tablosuna birlikte göz atalım.

Togg T10F Sedan Modeli Tanıtıldı

Detaylı Togg T10F teknik özellikleri şu şekilde:

Togg T10F özellikleriStandart Menzil ModelUzun Menzil ModelMenzilRWD 350+ kmRWD 600 km

AWD 530 kmSürüş SeçenekleriRWD (Standart menzil arkadan itiş)RWD (Uzun menzil arkadan itiş)

AWD (Uzun menzil dört çeker)Tek motorlu RWD160 kW/ 218 HP

350 Nm tork160 kW/ 218 HP

350 Nm torkÇift Motorlu AWD–320 kW/ 436 HP

700 Nm tork

0-100 km/s hızlanma: 4,6 saniyeBatarya Kapasiteleri52,4 kWh88,5 kWh0-100 km/sRWD 7.2 saniyeAWD 4.6 saniye V2L – Elektrikli Aletlere Enerji AktarımıVarVarUzaktan Güncelleme (OTA)VarVarSürüş Güvenliği Özellikleri– Yedi adet hava yastığı

– Dayanıklı ve sağlam altyapı

– Trafik işareti algılama sistemi

– Dur kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici

– Akıllı şerit takip sistemi (şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler)– Yedi adet hava yastığı

– Dayanıklı ve sağlam altyapı

– Trafik işareti algılama sistemi

– Dur kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici

– Akıllı şerit takip sistemi (şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler)

– "Yoğun trafik pilotu" asistan özelliğiGelişmiş Sürüş Destek Sistemleri– Çevre görüş kamerası

– Kör nokta asistanı

– Sürücü dikkat asistanı

– Otomatik park asistanı– Çevre görüş kamerası

– Kör nokta asistanı

– Sürücü dikkat asistanı

– Otomatik park asistanıTasarımÖnde bağımsız MacPherson ve arkada tamamen bağımsız entegre çok bağlantılı süspansiyonÖnde bağımsız MacPherson ve arkada tamamen bağımsız entegre çok bağlantılı süspansiyonBağlantılı DeneyimTrumore mobil uygulamasıyla bağlantıTrumore mobil uygulamasıyla bağlantı

Togg T10F tüm özellikleri ve çıkış tarihi!

Siz Togg T10F hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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