Togg, ilk modeli T10X için 20 bin adet satış sözünü tuttuktan sonra Ocak 2024 itibariyle itibariyle kurasız şekilde satış dönemini başlatmıştı. Aynı ay içinde ikinci önemli gelişme olaraksa T10F sedan modeli tanıtıldı. Söz konusu bu araç, bir hayli dikkat çekti. Öte yandan şirketin uygun fiyatlı B-SUV aracı olan Togg T8X ise hala bekleniyor. Son olarak merakla beklenen bu model için dikkat çeken bir açıklama geldi. Peki Togg T8X tanıtım tarihi ne zaman?
Uygun fiyatlı Togg T8X için tanıtım tarihi ne zaman?
Bugün Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'nde bir test sürüşü programı gerçekleştirildi. Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ise basın mensuplarına şirketin gelecek planlarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Karakaş, uzun bir süredir merakla beklenen uygun fiyatlı B-SUV modeliiçin de önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Öyle ki önümüzdeki sene bu vakitlerde yani Mart 2025 – Nisan 2025'te Togg T10F modelini satışa sunabileceklerini ve bir müddet sonra da Togg T8X tanıtımını yapabileceklerini açıkladı. Yani iki önemli gelişme birden yaşanacak.
Togg CEO'sundan önemli açıklamalar! Dört çeker T10X, T10F satış tarihi ve Avrupa
Uygun fiyatlı Togg T8X modeli ile ilgili şimdilik pek fazla bilgi mevcut değil. Bu bağlamda nasıl bir deneyim sunacağı da merak ediliyor. Aracın tanıtımı yaklaştıkça yeni bilgiler gelebilir. Bu doğrultuda şimdilik beklemekte fayda var.
Karakaş tarafından yapılan ilgili açıklama şu şekilde;
"Şimdi aynı şekilde T10F'nin sonrasının da çalışmalarını yapıyoruz, yani hep söylediğimiz B segmentindeki bir SUV'un çalışmalarını yapıyoruz. Seneye bu vakitler T10F'nin satışları başladıktan bir müddet sonra da T8X'i de göstermeye hazır hale gelebiliriz."
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Uygun fiyatlı B-SUV olan Togg T8X modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Togg T8X Tanıtım Tarihi Açıklandı - Son Dakika
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