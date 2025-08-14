Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti - Son Dakika
Togg'un sedan modelinin satışa sunulacağı tarih netleşti

14.08.2025 09:09
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, ürün gamını genişletiyor. Büyük ilgi gören T10X SUV modelinin ardından, fastback tasarımlı ikinci modeli T10F, Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Eylül ayında ön siparişe sunulacak olan T10F, 600 kilometreye varan menzil ve hızlı şarj teknolojisi gibi üstün teknolojik özelliklere sahip.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen TOGG'un T10F modeli için geri sayım başladı.

T10X SUV modelinin ardından şimdi de T10F Fastback model araç yollara çıkacak. Sahip olduğu üstün teknolojik özelliklerle dikkati çeken T10F, eylül ayında ön siparişe sunulacak.

Kullanıcılara iki farklı batarya seçeneği ile sunulacak olan model, tam şarjla 600 kilometreye varan bir menzil vaat ediyor. Ayrıca, sahip olduğu hızlı şarj teknolojisi sayesinde bataryası 30 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 20'den yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabilecek.

GÜVENLİK SEVİYESİ 5 YILDIZ

Sürüş güvenliği ve konforun ön planda tutulduğu T10F, Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik performansını değerlendiren Euro NCAP testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlandı. Araçta yer alan gelişmiş sürüş destek sistemleri, kullanıcılarına en üst düzeyde güvenli bir yolculuk deneyimi sunmayı hedefliyor.

ENERJİ AKTARIMI DA YAPABİLECEK

Kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden veya anahtar kartlarını kullanarak cihazlarını çalıştırabilecek.

Modelin en dikkat çeken yeniliklerinden biri ise harici bir güç kaynağı olarak kullanılabilmesi olacak. "Cihazdan cihaza şarj" teknolojisi sayesinde T10F, enerji aktarımı yapabilecek.

AVRUPA'DA DA SATILACAK

T10F ile birlikte sadece Türkiye'de değil, Avrupa pazarında da varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Szka788304:
    nerde nerde diyorlardı ortaya çıkınca yerli değil demeye başladılar bursa Gemlik'te fabrikayı gezmeye gittiler yalana devam ettiler kendinize şu soruyu sorun döneminde yaşasanız Atatürkçü olurmuydunuz ? diyeceklerdi saorana yat taht saray hırsız yapılana kulp takmak kolay yapabilmek için lider olması gerekir parise içmeye gitmekle konserlerde eğlenenlerden hizmet beklemek Bülent ersoydan çocuk beklemekten farksız pandemi ve asrın felaketi büyük depremin ekonomi ye etkisi bu abuzittinleri haklı yapmaz 0 0 Yanıtla
