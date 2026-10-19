TOGÜ Hastanesinde hemşire kayıtları dijitale taşındı, her servise iki tablet verildi - Son Dakika
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TOGÜ Hastanesinde hemşire kayıtları dijitale taşındı, her servise iki tablet verildi

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TOGÜ Hastanesinde hemşire kayıtları dijitale taşındı, her servise iki tablet verildi
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde hemşirelik kayıtları için dijital uygulama başlatıldı, her servise iki tablet verildi. Sistemle iş akışlarının kolaylaşması, bakım süreçlerinin düzenli yürümesi ve kağıt tüketiminin azalması amaçlanıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde hemşirelerin hasta başında kullandığı kağıt formlar dijital ortama aktarıldı. Her servise iki tablet sağlanan uygulamayla kayıt işlemlerinin kolaylaştırılması ve hasta bakımına ayrılan zamanın artırılması hedefleniyor.

TOGÜ Hastanesinde, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörlüğü ile Dijital Sağlık Koordinatörlüğünün iş birliğinde dijital kayıt uygulaması hayata geçirildi. Hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yazılımın tasarım, araştırma ve geliştirme, yazılım geliştirme ve test süreçleri Dijital Sağlık Koordinatörlüğü tarafından yürütüldü. Uygulama kapsamında her servise iki tablet temin edildi. Hemşirelerin hasta başında gerçekleştirdikleri kayıt işlemlerini tabletler üzerinden yapmasına imkan sağlayan sistemle, hemşirelik hizmetlerinde kullanılan hasta dosyaları dijital ortamda takip edilmeye başlandı. Hastalara uygulanması gereken işlemlerin kayıt altına alındığı sistemle iş akışlarının kolaylaştırılması, bakım süreçlerinin düzenli yürütülmesi ve işlemlerin eksiksiz takip edilmesi amaçlanıyor. Uygulamanın veri güvenliği ve izlenebilirliği desteklemesi, Sağlıkta Kalite Standartlarına uyum çalışmalarına da katkı sağlaması bekleniyor. Dijital kayıt sistemiyle kağıt tüketimi ve baskı maliyetlerinin azaltılması da hedeflenirken, kayıt işlemlerinde sağlanacak zaman tasarrufunun hasta bakımına yansıtılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTeknolojiSağlıkTokatSon Dakika

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