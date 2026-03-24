TOLGA'dan gövde gösterisi: İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdi

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), TOLGA yakın hava savunma sisteminin İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdiği görüntüleri paylaştı.

HAVA SAVUNMA MİMARİSİNİN 'YAKIN' GÜCÜ

MKE'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MKE TOLGA: Hava savunma mimarisinin 'yakın' gücü. Mini ve mikro İHA'lar ile kamikaze dron tehditlerine karşı geliştirilen MKE TOLGA, 10 kilometre altı alçak irtifa katmanında etkili, basit ve ucuz bir çözüm sunar." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, MKE TOLGA'nın İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdiği görüntülere de yer verildi.