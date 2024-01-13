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Top Gun 3 Resmen Geliyor: Paramount, Merakla Beklenen Devam Filmi İçin Senaryo Siparişi Verdi - Son Dakika
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Top Gun 3 Resmen Geliyor: Paramount, Merakla Beklenen Devam Filmi İçin Senaryo Siparişi Verdi

Paramount Pictures, son derece başarılı Top Gun: Maverick'in devam filmi niteliğindeki Top Gun 3'ün geliştirilmesine resmen yeşil ışık yaktı. Üçleme için bir senaryo siparişi verilen filmde, Tom Cruise'un önceki rol arkadaşlarıyla birlikte çalışması bekleniyor. Yapımcılar ve yönetmenin katılımıyla birlikte, Top Gun 3'ün büyük bir gişe başarısı elde etmesi bekleniyor.

Top Gun 3 Resmen Geliyor: Paramount, Merakla Beklenen Devam Filmi İçin Senaryo Siparişi Verdi
13.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:30
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Devam filmlerinin ve serilerin sinema dünyasına hakim olduğu bir çağda, Paramount Pictures son derece başarılı Top Gun: Maverick'in devam filmi niteliğindeki Top Gun 3'ün geliştirilmesine resmen yeşil ışık yaktı.

Top Gun 3 resmen geliyor: Paramount, merakla beklenen devam filmi için senaryo siparişi verdi

Stüdyo mantıklı bir adım atarak üçleme için bir senaryo siparişi verdi ve bu görevi Top Gun: Maverick'in ortak yazarı Ehren Kruger'a emanet etti. Bu hamle, dünya çapında 1,5 milyar dolarlık etkileyici bir hasılat elde eden ve Cruise'un gişede bir güç merkezi olarak statüsünü sağlamlaştıran 2022 filminin gişe başarısının hemen ardından geldi. Serinin süregelen popülaritesi göz önüne alındığında, Top Gun 3 ile daha da büyük bir kar kesin gibi görünüyor.

Top Gun 3 Resmen Geliyor: Paramount, Merakla Beklenen Devam Filmi İçin Senaryo Siparişi Verdi

Kruger'in Cruise'un önceki rol arkadaşları Miles Teller ve Glen Powell ile bir kez daha işbirliği yaparak üçüncü filmde bir devamlılık yaratması bekleniyor. Şu aşamada senaryo hakkında fazla bir şey bilinmiyor, ancak yapımcılar Jerry Bruckheimer ve David Ellison'ın katılımı ve yönetmen Joe Kosinski'nin potansiyel dönüşü projeye dair güven veriyor.

Top Gun: Maverick'in gecikmeli yayın stratejisi ve Cruise'un filmin vizyona girmesinden sonra yedi ay boyunca yayın platformlarında yer almasını ısrarla reddetmesi, filmin etkileyici finansal performansına katkıda bulunarak heyecan ve beklenti yaratmıştı.

Kült zombi filmi serisinin devamı geliyor!

Kısa bir süre önce Warner Bros. ile münhasır olmayan bir anlaşma imzalayan Tom Cruise'un etkisi oyunculuğun ötesine geçiyor. Bu anlaşma ona stüdyo için film ve franchise geliştirme fırsatı vererek film yapım dünyasına olan bağlılığını gösteriyor.

Cruise bu anlaşma kapsamında orijinal projelere odaklanabilecek olsa da, Top Gun 3 için Paramount veya Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çekilecek olan uzay temalı filmi için Universal gibi stüdyolarla işbirliği yapma esnekliğini elinde tutuyor. Top Gun 3 için heyecanlandınız mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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Tom Cruise, Sinema, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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