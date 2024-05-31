Trabzon'da Kodla-Yap Teknoloji Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Teknoloji

Trabzon'da Kodla-Yap Teknoloji Şenliği düzenlendi

Trabzon\'da Kodla-Yap Teknoloji Şenliği düzenlendi

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kodla-Yap Teknoloji Şenliği'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eğitime ve bilime destek verdiklerini belirtti. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin başarılarından gurur duyduklarını ifade eden Genç, Türkiye'de milli teknolojiye ve savunma gücüne önem verdiklerini vurguladı. Programda, öğrencilerin projeleri sergilendi ve katılım belgeleri verildi.

31.05.2024 15:43
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Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kodla-Yap Teknoloji Şenliği" organize edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Naci Orhan Bilgisayar Bilimleri Merkezi'nde düzenlenen programda, eğitime ve bilime her zaman destek verdiklerini söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerinin başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Genç, "Üniversitemizde birkaç tane teknoloji kulübü var. Yurt dışına gitmek için bana müracaat ettiler. Onları hem Fransa'ya hem İngiltere'ye hem de Amerika'ya gönderdim. Türkiye'de savunmada millilik oranını artıralım diyoruz. Yabancı ülkelerden artık silah almayalım, kendi savunma gücümüzü oluşturalım istiyoruz. Şu anda Türkiye'de bir roketin motoru ilk kez Trabzon'da milli teknolojiyle beraber yapılıyor. KTÜ'deki cevval çocuklar Türkiye'de ilk olarak bunu gerçekleştirdi. Onun için bilime, bilgiye, eğitime ne kadar destek verirsek azdır. Her zaman daha fazlasını yapacağız." dedi.

Genç, eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik gibi hizmetlerin devletin temel görevi olduğunun altını çizerek, "Bilgiye en erken ulaşan yeni bilgiyi üretme konusunda en avantajlı olandır. Bilginin gücüyle insanlığın bizden beklediği adımları da atacağız. Medeniyetimiz bunu yaptı. Şu anda dünya maalesef çok karanlık bir tablodan geçerken bir kez daha Türkleri ve Türklerin medeniyetini bekleyen bir durumla karşı karşıyayız. Daha çok güçlü olmamız lazım. Bu gücü yarınlarda oluşturacak olan beyinler, nesiller şu anda burada." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da Kodla-Yap Teknoloji Şenliği'nin bilim, teknoloji, yazılım ve yapay zeka okuryazarlığı konularında yol gösterici olması açısından önem arz ettiğini söyledi.

Uygun, "Teknolojiyi, yazılımı, yapay zekayı, dünyanın geleceğini kendisiyle bütünleştirmiş ve içselleştirilmiş, bunu bir keyif haline getirmiş sevgili öğrencilerime bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Merkezin kurucusu Naci Orhan'ın da konuşma yaptığı programda katılımcılar, öğrencilerin projelerinin sergilendiği stantları gezdi.

Öğrencilere katılım belgesinin verilmesiyle sona eren programa, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Rakıcı, Trabzon Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Karal, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Trabzon'da Kodla-Yap Teknoloji Şenliği düzenlendi - Son Dakika

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