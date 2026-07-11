Trabzon\'da Robotik Yarışma Heyecanı

Trabzon spor ve Trabzon Merkez Fen Lisesi iş birliğiyle, dünyanın en prestijli lise robotik organizasyonlarından biri olan FIRST Robotics Competition (FRC) kapsamında düzenlenen Off-Season etkinliği, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez düzenlenen organizasyon, Türkiye'nin farklı şehirlerinden FRC takımlarını bir araya getirdi.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender, "Bugün burada yalnızca bir robotik yarışmasının açılışını yapmak için değil, bilimin, teknolojinin, üretmenin ve gençliğin heyecanını hep birlikte paylaşmak için bir araya geldik. Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez düzenlenen FRC Off-Season organizasyonunda yer almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Trabzon'un böylesine önemli bir teknoloji organizasyonuna ev sahipliği yapması, şehrimizin sporun yanında bilim, eğitim ve inovasyon alanlarında da güçlü bir vizyona sahip olduğunun önemli bir göstergesidi Trabzonspor sadece sahada mücadele eden bir spor kulübü değildir. Aynı zamanda yaşadığı şehre değer katmayı, gençlerin gelişimine katkı sunmayı ve geleceğe yatırım yapmayı temel sorumluluklarından biri olarak gören büyük bir camiadır" dedi.

Başkan Yardımcısı Murat İskender ile Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk, FRC takımlarının geliştirdiği robotları inceleyerek takımların çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Organizasyon, katılımcı takımlara plaket verilmesi ile soma erdi. - TRABZON