TTK, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te madencilik ve Ar-Ge çalışmalarını tanıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TTK, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te madencilik ve Ar-Ge çalışmalarını tanıtıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TTK, Şanlıurfa\'daki TEKNOFEST\'te madencilik ve Ar-Ge çalışmalarını tanıtıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te madencilik ve Ar-Ge çalışmalarını tanıtıyor. Stantta görevli Ar-Ge mühendisleri, ziyaretçilere kurumun çalışmaları hakkında bilgi veriyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST'te madencilik alanındaki çalışmalarını ve Ar-Ge faaliyetlerini teknoloji meraklılarıyla buluşturuyor.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamında stant açan TTK, kurum bünyesinde yürütülen madencilik çalışmalarını ve geliştirilen teknolojileri ziyaretçilere tanıtıyor.

Festival alanında görev alan TTK Ar-Ge mühendisleri, standı ziyaret eden katılımcılara kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi veriyor.

Türkiye'nin teknoloji festivallerinden TEKNOFEST'te yerini alan kurum, madencilik sektöründeki teknolojik çalışmalarını farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerle buluşturuyor.

Kaynak: İHA
Türkiye Taşkömürü KurumuMadencilikTeknofestŞanlıurfaTeknolojiEtkinlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Ronaldo’nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:27
Belge ortaya çıktı Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
13:13
İsrailli askerlerden pazara baskın Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
11:12
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
Spiker Deniz Türkeri, polisten kaçarken kaza yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 16:46:50. #7.13#
SON DAKİKA: TTK, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te madencilik ve Ar-Ge çalışmalarını tanıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei