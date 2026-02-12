TÜBİTAK 57. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri İzmir Bölge Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde açılan yarışma sergisinde Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Manisa ve İzmir'den 12 alanda toplam 100 araştırma projesi yer aldı.
Lise öğrencileri projelerini jüri üyelerine sunarak derece elde etmek için yarıştı.
Yarışmanın 12 kategorisinde dereceye giren 42 proje sahibi öğrenciye ödülleri törenle verildi.
Son Dakika › Teknoloji › TÜBİTAK Lise Proje Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?