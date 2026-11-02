TÜİK\'in ALO 124 hattı bilgi ve anket taleplerini tek numarada topluyor

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 124 numaralı çağrı merkezi, vatandaşların kuruma hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlarken, resmi istatistik çalışmalarına ilişkin bilgi, anket ve veri taleplerinin iletilmesinde önemli rol üstleniyor.

TÜİK tarafından yürütülen veri toplama çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, kurumun 124 numaralı kurumsal hattı üzerinden yapılıyor. Böylece vatandaşlar, TÜİK'in resmi istatistik çalışmalarına ilişkin bilgilere doğrudan ulaşabiliyor, anket görüşmelerine katılabiliyor ve taleplerini iletebiliyor.

ALO 124 hattı, vatandaşlardan gelen dilek, şikayet, öneri ve geri bildirimlerin alınmasına da imkan tanıyor. Kurum, bu bildirimleri değerlendirerek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Veri toplama çalışmalarında CATI yöntemi kullanılıyor

TÜİK'in 26 Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürüttüğü veri toplama faaliyetlerinde Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi kullanılıyor.

ALO 124 Çağrı Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmelerde elde edilen bilgiler doğrudan sisteme aktarılıyor. Bu yöntemle istatistiksel verilerin hızlı, doğru ve tutarlı şekilde derlenmesi amaçlanıyor.

Vatandaşlar tek numaradan TÜİK'e ulaşabiliyor

ALO 124, vatandaşlara tek numara üzerinden TÜİK'e ulaşma, bilgi ve veri taleplerini iletme, dilek, şikayet ve önerilerini paylaşma kolaylığı sunuyor.

Güvenilir istatistiksel veri üretim sürecinin önemli unsurlarından biri olan ALO 124, vatandaşlarla TÜİK arasında doğrudan iletişim kurulmasına katkı sağlıyor.