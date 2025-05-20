Türk Savunma Sanayi Malezya'da Gücünü Gösterdi - Son Dakika
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Teknoloji

Türk Savunma Sanayi Malezya'da Gücünü Gösterdi

SSB Başkanı Görgün, Türk savunma sanayisinin uluslararası güvenliğe katkı sağladığını belirtti.

20.05.2025 14:18
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yüksek teknoloji ürünlerin sadece Türkiye için değil, dost ve müttefik ülkelerin de güvenliğine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Görgün, Malezya'da düzenlenen LIMA-25 Uluslararası Savunma Fuarı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Fuara her organize edildiğinde yüksek katılım oranıyla katılmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Görgün, şunları kaydetti:

"Türk savunma sanayiimiz, geliştirdiği yüksek teknoloji ürünleriyle sadece ülkemizin değil, dost ve müttefik ülkelerin de güvenliğine katkı sunmaya devam ediyor. LIMA-25 Fuarı, bu vizyonumuzu uluslararası platformda bir kez daha ortaya koydu. Fuara 16 firmamız ve buradaki denizcilik gösterilerine katkı sağlamak üzere de ada sınıfı korvetlerimizden olan TCG Büyükada'yla birlikte katılıyoruz. İki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve ticari ilişkilerin daha da ileri seviyeye taşınması için Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz aylarda Malezya'ya bir ziyarette bulunmuştu. O ziyaret sonrasında iki devlet başkanının ortaya koyduğu hedefleri yerine getirmek adına bizler de bu fuarları vesile ediniyoruz. Geçmişte kara, deniz, hava alanlarında farklı platformlar için işbirlikleri mevcuttu. Şimdi bu fuar vesilesiyle hem kara hem deniz hem hava alanında yeni fırsatları ve yeni işbirliklerini görüştük."

Fuarda Türk firmalarının Malezya'daki muhataplarıyla iki ülkenin karşılıklı menfaatine olabilecek anlaşmalar yapmak için gayret gösterdiğinin altını çizen Görgün, "ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve bu firmalarımıza destek olan KOBİ'lerimizden oluşan bir ekip burada. TUSAŞ da burada. Daha evvel imzaladığı sözleşmeler de mevcut idi." bilgilerini verdi.

Görgün, fuara gerek çevre ülkelerden gerekse de farklı coğrafyalardan katılan savunma bakanları ve tedarik makamları olduğuna değinerek, "Onlarla da görüşme fırsatları yakaladık. Bu anlamda da iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Haluk Görgün, Teknoloji, Politika, Malezya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türk Savunma Sanayi Malezya'da Gücünü Gösterdi - Son Dakika

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