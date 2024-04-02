Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü ziyaret etti. Ziyaret kapsamda SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün yanı sıra Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarının yöneticileri katıldı.
Savunma Sanayii Başkanlığı ve şirketler Azerbaycan ile görüştü
Ziyarette ilk olarak şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Savunma Sanayi Bakanı Vugar Mustafayev ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüşüldü. Toplantılarda Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma sanayi iş birliği ele alındı. Projelerin geliştirilmesi konusu görüşüldü.
Türk savunma sanayi firmalarının ürünleri, Azerbaycan yetkililerine tanıtıldı. ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, HAVELSAN, MKE ve STM'nin yer aldığı heyette; insansız hava ve kara araçları, silah sistemleri, elektronik sistemler ve lojistik ürünlerinden oluşan ürün yelpazesi incelendi.
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SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i makamında ziyaret ederek, iki devlet, tek millet şiarıyla, olası yeni projeleri ve iş birliği fırsatlarını masaya yatırdık. Kendilerine nazik davetleri ve kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum.
Türk savunma sanayii olarak bizler, her daim ve her koşulda Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan ile iki devlet, tek millet olarak birlikte üreterek gelişeceğiz" dedi.
Ziyaret, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacak gibi duruyor. Daha fazla detayın önümüzdeki süreçte paylaşılacağını düşünüyoruz.
Son Dakika › Teknoloji › SSB Başkanlığı ve Türk savunma sanayi firmaları Azerbaycan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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