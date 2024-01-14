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SSB Başkanı Görgün: 6. nesil savaş uçağı çalışmaları başladı! - Son Dakika
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SSB Başkanı Görgün: 6. nesil savaş uçağı çalışmaları başladı!

Türk savunma sanayisi, 5. nesil savaş uçağı çalışmalarının devam ettiği sırada, yerli 6. nesil savaş uçağı için çalışmalara başladı. SSB Başkanı Görgün, 2023 yılındaki ihracat başarısının altını çizerken, 5. nesil uçak hakkında bilgiler verdi. Yapay zeka teknolojilerinin entegre edileceği 6. nesil savaş uçağı için tanıtım tarihi henüz belirsiz.

SSB Başkanı Görgün: 6. nesil savaş uçağı çalışmaları başladı!
14.01.2024 - 00:28,
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Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 2023 yılında ilk taksi testine çıkan MMU KAAN merakla bekleniyor. Fakat Türk savunma sanayisi 5. nesil savaş uçağı için gün sayarken haberler yerli 6. nesil savaş uçağı için geldi. İşte konuyla ilgili detaylar…

SSB Başkanı Görgün: 6. nesil savaş uçağı çalışmaları başladı!

Türk savunma sanayisi 5. nesil savaş uçağı için gün sayıyor. 2023 yılı Nisan ayında ilk taksi testini yapan ve Teknofest etkinliğinde ismi duyurulan MMU KAAN ilk uçuş testini Aralık ayında yapacaktı. Ancak taksi testlerinin tam olarak tamamlanmaması sebebiyle uçuş testi ertelenmişti. İlk uçuş için kesin bir tarih verilmedi ancak Ocak ayının sonu veya Şubat ayının başı gibi ilk uçuşun yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yeni bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada 2023 yılındaki ihracat başarısının altını çizdi. Bunun yanında savunma sanayi ürünlerinin ihracatının zorluğunu da belirten Göngür, 5. nesil uçak hakkında çeşitli bilgiler de verdi.

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4.5 nesil olarak ilk etapta tanımlanan daha sonra yapılan modernizasyonlar ile 5. nesil olan MMU KAAN projesinin başarıyla sonuçlanacağını belirten Göngür yapay zeka teknolojilerinden de bahsetti. Yapay zeka teknolojilerinin entegre edileceği 6. nesil savaş uçağı için çalışmalara başlandığını da belirtti. Burada merak edilen husus bu uçağın ne zaman tanıtılacağı olabilir. Bu sorularaysa şimdilik net bir yanıt vermek zor.

Zira savunma sanayi ürünlerinin üretimi ve tanıtımı büyük bir zorluğu da beraberinde getirmekte. Bu sebeple şimdilik sadece çalışmaların başlandığı konusunda bilgi verilebiliyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yerli 6. nesil savaş uçağı ile ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete
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Türkiye, İhracat, Havacılık, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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