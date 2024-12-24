Türk-Suudi Savunma İşbirliği Görüşmeleri

Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Khaled bin Hussein Al-Biyari, Hava Kuvvetleri Komutanı Turki bin Bandar Al Saud ve beraberlerindeki heyetle görüştü.

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) X hesabından "Küresel İşbirliklerinde Yeni Adımlar" başlığı ile yapılan açıklamaya göre, SSB Başkanı Görgün, İstanbul'da Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Khaled bin Hussein Al-Biyari, Hava Kuvvetleri Komutanı Turki bin Bandar Al Saud ve beraberlerindeki heyeti ağırladı.

Açıklamada, "Görüşmeler, Türk savunma sanayisi firmalarının da katılımıyla üç gün boyunca devam edecek. Başkanlığımız, uluslararası işbirliği faaliyetleri kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki gücünü dünyayla buluşturmak için yürütülen bu çalışmalar, ortak bir geleceğin inşasında kilit rol oynuyor." ifadeleri kullanıldı.