Türk Telekom, 5G mobil şebeke ve Endüstri 4.0 uygulamalarını tanıtacak

Türk Telekom, 5G mobil şebeke ve Endüstri 4.0 uygulamaları projesini İspanya'nın Barcelona kentinde Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, yerli teknoloji firmaları i2i Systems, NaraXR ve IQVizyon işbirliğiyle Ankara'nın sanayi bölgesi OSTİM'de hayata geçirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli endüstriyel 5G mobil şebeke ve Endüstri 4.0 uygulamaları projesini, Mobil Dünya Kongresi'nde vizyona çıkaracak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türk Telekom'un teknoloji birikimini değer yaratma vizyonuyla hayatın her alanına yansıtmayı görev edindiklerini bildirdi.
Önal, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yeni nesil teknolojiler için uygun altyapıyı yerli ve milli ekosistemimizle sağlayan 5G endüstriyel mobil şebeke projesini hayata geçirdiğimiz için gururluyuz. Bu projeyle OSTİM ekosisteminde bulunan KOBİ'lerin dijital dönüşümüne öncülük ederek üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmaya katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da KOBİ'lere örnek ve yenilikçi uygulamanın bölgede yapılmasından memnuniyet duyduklarını kaydederek, "Bu çalışmada emek veren başta Türk Telekom olmak üzere i2i Systems, NaraXR ve IQVizyon firmalarını başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Bundan sonra da onların bu çalışmalarına katkı sağlayacağımızı belirtmek istiyorum. Haberleşme sektörü, savunma sanayi kadar kritik bir alan. Bu alanda milli teknolojilerin üretilmesi, ülkemizin geleceği adına önemli." açıklamasında bulundu.
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