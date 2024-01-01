Türk Telekom, Türkiye\'de Fiber Ağ Uzunluğunu 435 Bin Km\'ye Ulaştırdı

Türk Telekom, uçtan uca fiber altyapı çalışmalarını Türkiye'nin 81 ilinde hız kesmeden sürdürüyor. 2023 yılını 2024'e bağlayan 31 Aralık gecesinde Çanakkale'de gerçekleştirdiği çalışmalar ile ülke genelindeki fiber ağ uzunluğu 435 bin kilometreye ulaştı.

Türkiye'de fiber ağ uzunluğu 435 bin km'ye ulaştı!

Yeni yıla Çanakkale'de gerçekleştirdiği saha operasyonlarıyla giren Türk Telekom, Karacaören Köyü'nde yürütülen çalışmalarla fiber ağ uzunluğunu 435 bin kilometreye ulaştırdı. Ülkenin her köşesini fiber ağlarla ören Türk Telekom, deniz altındaki birçok farklı noktadan hat çekerek tarihi Gelibolu Yarımadası ve Gökçeada'yı fiberleştirirdi.

Türk Telekom, gerçekleştirdiği altyapı operasyonlarıyla Çanakkale'nin 12 ilçesinden 11'inde kullanıcılarına 1000 Mbps hızında internet hizmeti sunuyor. Türk Telekom'un fiber dönüşüm çalışmaları ile Çanakkale Merkez'de kırsal alanlar da dahil olmak üzere fiberleşme oranı yüzde 97'ye yükseldi.

Türk Telekom internet paketleri! Güncel liste

Tarihi Yarımada'ya deniz altından geçen birçok farklı hatla altyapı götüren Türk Telekom, Gelibolu'daki fiberleşme oranını yüzde 94'e, Türkiye'nin en batısında yer alan Gökçeada'da ise yüzde 96'ya çıkardı.

İstanbul-Malkara-Çanakkale Otoyolu'nu kapsayan güzergahta fiber altyapı sağlayarak akıllı ulaşım sistemlerine katkı sunan Türk Telekom, sürüş güvenliği sağlayacak teknolojilerin yanı sıra, Ana Kontrol Merkezi, Ana Veri ve Felaket Kurtarma Merkezleri'nin teknolojik altyapısını hızlı, etkin ve koordineli müdahaleye imkan verecek şekilde oluşturdu.

Ayrıca otoyolun denetim kontrolü, veri toplama (SCADA) altyapısı, dijital mesaj ve trafik işareti (VMS-VTS) sistemleri, trafik kontrol sisteminin yazılımları ve ödeme sistemleri yazılımları, gişelerin veri haberleşmesinin yapısı yedekli bir şekilde Türk Telekom'un sorumluluğunda gerçekleştirildi.

Yeni yılı, fiber dönüşüm operasyonları yürüten saha çalışanlarıyla birlikte Çanakkale'de karşılayan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şunları söyledi:

"Yeni dijital dünyanın gereksinim duyduğu hızlı ve kesintisiz iletişim hizmetini sunmak için Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar her köşesini fiber ağlarla örüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda dijital dönüşümün lideri olarak, milli mücadele ruhunu yansıtan güzide şehrimiz Çanakkale'de fiber altyapı yatırımlarımız ve yüksek teknolojimiz ile dijital geleceğin inşasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Hayatın her alanına aktardığımız dijitalleşme vizyonumuz ve geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya ihraç eden konumumuzla Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı yapmaya kararlıyız.

Savunmadan sanayiye, finanstan enerjiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, sanattan spora birçok farklı alanda dijital dönüşüme öncülük ediyoruz. Teknoloji alanındaki deneyimimizle otoyolları, köprüleri, şehirleri, tarihimizi yansıtan kültürel ve manevi miras alanlarımızı uçtan uca dijitalleştiriyoruz.

Malkara-Çanakkale otoyolunda gerçekleştirdiğimiz fiber altyapı çalışmaları da bunun güzel bir örneği. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çanakkale Boğazı'nın iki tarafını birleştirmesi gibi Türk Telekom olarak biz de boğazın iki yakasını fiber ağlarla örüyoruz.

Tarihimizde çok kıymetli bir yere sahip olan Gelibolu Yarımadası'nı ve ülkemizin en batısında bulunan Gökçeada'yı deniz altından fiber ile buluşturuyoruz. Çanakkale Merkez'de fiberleşme oranımız yüzde 97'ye; 435 bin km'lik fiber ağ uzunluğumuz ile Türkiye genelinde hane kapsamamız ise 32,2 milyona ulaştı. Türk Telekom olarak, insanı merkeze alan yaklaşımımızla teknoloji birikimimizi doğru yatırımlarla güçlendirerek dijital geleceğin inşasına liderlik etmeyi sürdüreceğiz."