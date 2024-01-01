 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk Telekom, Türkiye'de Fiber Ağ Uzunluğunu 435 Bin Km'ye Ulaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Telekom, Türkiye'de Fiber Ağ Uzunluğunu 435 Bin Km'ye Ulaştırdı

Türk Telekom, 2023 yılını 2024'e bağlayan 31 Aralık gecesinde Çanakkale'de gerçekleştirdiği çalışmalar ile ülke genelindeki fiber ağ uzunluğunu 435 bin kilometreye çıkardı. Türk Telekom, Çanakkale'de yürütülen saha operasyonlarıyla 12 ilçede kullanıcılara 1000 Mbps hızında internet hizmeti sunuyor ve fiberleşme oranını yüzde 97'ye yükseltti. Ayrıca, Türk Telekom'un altyapı operasyonlarıyla Gelibolu Yarımadası ve Gökçeada da fiberleştirildi.

Türk Telekom, Türkiye\'de Fiber Ağ Uzunluğunu 435 Bin Km\'ye Ulaştırdı
01.01.2024 - 16:28,
Abone Ol

Türk Telekom, uçtan uca fiber altyapı çalışmalarını Türkiye'nin 81 ilinde hız kesmeden sürdürüyor. 2023 yılını 2024'e bağlayan 31 Aralık gecesinde Çanakkale'de gerçekleştirdiği çalışmalar ile ülke genelindeki fiber ağ uzunluğu 435 bin kilometreye ulaştı.

Türkiye'de fiber ağ uzunluğu 435 bin km'ye ulaştı!

Yeni yıla Çanakkale'de gerçekleştirdiği saha operasyonlarıyla giren Türk Telekom, Karacaören Köyü'nde yürütülen çalışmalarla fiber ağ uzunluğunu 435 bin kilometreye ulaştırdı. Ülkenin her köşesini fiber ağlarla ören Türk Telekom, deniz altındaki birçok farklı noktadan hat çekerek tarihi Gelibolu Yarımadası ve Gökçeada'yı fiberleştirirdi.

Türk Telekom, Türkiye'de Fiber Ağ Uzunluğunu 435 Bin Km'ye Ulaştırdı

Türk Telekom, gerçekleştirdiği altyapı operasyonlarıyla Çanakkale'nin 12 ilçesinden 11'inde kullanıcılarına 1000 Mbps hızında internet hizmeti sunuyor. Türk Telekom'un fiber dönüşüm çalışmaları ile Çanakkale Merkez'de kırsal alanlar da dahil olmak üzere fiberleşme oranı yüzde 97'ye yükseldi.

Türk Telekom internet paketleri! Güncel liste

Tarihi Yarımada'ya deniz altından geçen birçok farklı hatla altyapı götüren Türk Telekom, Gelibolu'daki fiberleşme oranını yüzde 94'e, Türkiye'nin en batısında yer alan Gökçeada'da ise yüzde 96'ya çıkardı.

İstanbul-Malkara-Çanakkale Otoyolu'nu kapsayan güzergahta fiber altyapı sağlayarak akıllı ulaşım sistemlerine katkı sunan Türk Telekom, sürüş güvenliği sağlayacak teknolojilerin yanı sıra, Ana Kontrol Merkezi, Ana Veri ve Felaket Kurtarma Merkezleri'nin teknolojik altyapısını hızlı, etkin ve koordineli müdahaleye imkan verecek şekilde oluşturdu.

Türk Telekom, Türkiye'de Fiber Ağ Uzunluğunu 435 Bin Km'ye Ulaştırdı

Ayrıca otoyolun denetim kontrolü, veri toplama (SCADA) altyapısı, dijital mesaj ve trafik işareti (VMS-VTS) sistemleri, trafik kontrol sisteminin yazılımları ve ödeme sistemleri yazılımları, gişelerin veri haberleşmesinin yapısı yedekli bir şekilde Türk Telekom'un sorumluluğunda gerçekleştirildi.

Yeni yılı, fiber dönüşüm operasyonları yürüten saha çalışanlarıyla birlikte Çanakkale'de karşılayan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, şunları söyledi:

"Yeni dijital dünyanın gereksinim duyduğu hızlı ve kesintisiz iletişim hizmetini sunmak için Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar her köşesini fiber ağlarla örüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda dijital dönüşümün lideri olarak, milli mücadele ruhunu yansıtan güzide şehrimiz Çanakkale'de fiber altyapı yatırımlarımız ve yüksek teknolojimiz ile dijital geleceğin inşasına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Hayatın her alanına aktardığımız dijitalleşme vizyonumuz ve geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya ihraç eden konumumuzla Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı yapmaya kararlıyız.

Savunmadan sanayiye, finanstan enerjiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, sanattan spora birçok farklı alanda dijital dönüşüme öncülük ediyoruz. Teknoloji alanındaki deneyimimizle otoyolları, köprüleri, şehirleri, tarihimizi yansıtan kültürel ve manevi miras alanlarımızı uçtan uca dijitalleştiriyoruz.

Malkara-Çanakkale otoyolunda gerçekleştirdiğimiz fiber altyapı çalışmaları da bunun güzel bir örneği. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çanakkale Boğazı'nın iki tarafını birleştirmesi gibi Türk Telekom olarak biz de boğazın iki yakasını fiber ağlarla örüyoruz.

Tarihimizde çok kıymetli bir yere sahip olan Gelibolu Yarımadası'nı ve ülkemizin en batısında bulunan Gökçeada'yı deniz altından fiber ile buluşturuyoruz. Çanakkale Merkez'de fiberleşme oranımız yüzde 97'ye; 435 bin km'lik fiber ağ uzunluğumuz ile Türkiye genelinde hane kapsamamız ise 32,2 milyona ulaştı. Türk Telekom olarak, insanı merkeze alan yaklaşımımızla teknoloji birikimimizi doğru yatırımlarla güçlendirerek dijital geleceğin inşasına liderlik etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Çanakkale Merkez, Türk Telekom, Çanakkale, Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türk Telekom, Türkiye'de Fiber Ağ Uzunluğunu 435 Bin Km'ye Ulaştırdı - Son Dakika


16:34
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:53
Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:51
Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı

Son Dakika
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 16:47:56. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Telekom, Türkiye'de Fiber Ağ Uzunluğunu 435 Bin Km'ye Ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement