Türk Telekom ve TFF, Trendyol Süper Lig\'e Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi\'ni getiriyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk Telekom iş birliğiyle Trendyol Süper Lig'e Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni getirmeyi planladıklarını duyurdu. Bu iş birliği, Türk futbolunda dijitalleşme ve teknoloji kullanımına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar…

Dijital Futbolcu Bilgi Sistemi devreye giriyor!

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, futbolcuların hareketlerini 29 farklı noktadan tarayarak VAR merkezine iletecek. Bu sistem, ofsayt kararlarının süresini saniyelere indirerek sahadaki oyunun kalitesini artırmayı hedefliyor.

Büyükekşi, projenin Türk futboluna önemli katkılar sağlayacağını belirtirken, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da Türkiye'nin dijitalleşme lideri olarak spor alanındaki teknolojik birikimlerini futbola aktarmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

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Ayrıca, Türk Telekom'un Türk futboluna teknoloji desteği sağlamak adına 2018'de başlattığı Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulamasının ardından, şimdi de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni Trendyol Süper Lig'deki kulüplerin stadyumlarına ve TFF VAR Merkezi'ne getirdiği belirtildi.

Bu iş birliği kapsamında, Türk futbolunun dijitalleşmesine yönelik çalışmalara da devam edileceği ve Türkiye'nin her yerinde, her yaş grubunda, mevkilere ve kişisel futbolcu özelliklerine göre arama yapılabilecek bir dijital futbolcu bilgi sistemi projesinin üzerinde çalışıldığı söylendi. Bu projelerle Türk futbolunun geleceğine yönelik projeksiyonlar yapmayı hedefleyen TFF, genç oyuncu havuzunu da genişletmeyi amaçlıyor.