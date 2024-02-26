Türk Telekom, ZTE ve Netaş ile Yeşil Şebeke Teknolojileri İçin İş Birliği Yapacak

Türk Telekom, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan yeni nesil yeşil şebeke teknolojilerinin ve uygulamalarının hayata geçirilmesi için ZTE ve Netaş ile iş birliği yapacağını duyurdu. GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde bir araya gelen Türk Telekom, ZTE ve Netaş üst yönetimleri arasında iyi niyet anlaşması imzalandı.
Türk Telekom, ZTE ve Netaş arasında iyi niyet anlaşması!
Çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) ve elektrikli şarj istasyonları yatırımlarıyla önemli adımlar atan Türk Telekom, sürdürülebilir teknolojiler için yeni nesil yeşil şebeke ve uygulamalarının hayata geçirilmesi kapsamında ZTE ve Netaş ile iş birliği yapacağını duyurdu. Türk Telekom, Netaş ve Netaş'ın ana hissedarı ve ZTE ile İyi Niyet Sözleşmesi (MoU) imzaladı.
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal konuyla ilgili şunları söyledi:
" Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ederken başta teknoloji olmak üzere tüm alanlarda sürdürülebilir değerler yaratmak öncelikli amaçlarımızın başında geliyor. Teknolojilerimizin güç kaynaklarını sürdürülebilir enerji kaynaklarına dönüştürecek, yapay zeka çözümleriyle kaynak optimizasyonu ve enerji tasarrufu sağlayacak projeler geliştirmeye devam ediyoruz"
Telekomünikasyon altyapısında yenilikçi uygulamalar
Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında; mobil baz istasyonlarının altyapısında güneş enerjisi sistemlerinin kullanılmasına, baz istasyonu üzerindeki trafik oranına göre dinamik olarak yük tahmini ve kaynak optimizasyonu yapan yapay zeka tabanlı akıllı yazılım çözümlerinin uygulanmasına, yeni nesil sıvı soğutma teknolojisi (LIC- Liquid Immersion Cooling) kullanan veri merkezi sunucularının kullanılması ve yeni nesil fiber şebeke çözümlerinde kullanılmayan PON portlarının akıllı algoritmalar ile kontrol edilip kapatılarak enerji tasarrufu sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal daha sonra şunları söyledi:
"Türkiye'nin lider telekomünikasyon şirketi olarak, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle iş birliklerine imza atıyor, ülkemizi yeni nesil teknolojilerle buluşturmak için azimle çalışıyoruz. Türkiye'nin yeşil teknoloji dönüşümünü hızlandırmak üzere güç birliği yaptığımız şirketlerden biri de yerli teknoloji şirketi Netaş ve global ortağı ZTE oldu. Hali hazırda erişim, IPTV ve uç cihaz alanlarında altyapı çözüm ortağımız olan ZTE ve Netaş ile yeni nesil yeşil teknolojilerin ülkemizde hayata geçirilmesine yönelik imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi'nin hayırlı olmasını dilerim"
Netaş Yönetim Kurulu Başkanı ve ZTE Corporation Avrupa ve Amerika Bölge Başkanı Peng Aiguang şunları söyledi:
"Türk Telekom ile birlikte hem global hem de Türkiye'deki bilgi birikimi ve tecrübemizle önümüzdeki dönemde de yeni nesil teknolojileri ve yerli ürünleri barındıran projeleri hayata geçirmek adına imzaladığımız İyi Niyet Sözleşmesi'nden ötürü çok mutlu olduğumu belirtmek isterim"
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