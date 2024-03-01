Teknoloji

Turkcell, MWC24'te sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar attı. Şirket, yenilenebilir enerji üretimi ve enerji verimliliği hedefleriyle dikkat çekti. Turkcell'in enerji verimliliği için yapılan 240 milyon dolarlık yatırımı duyurması, şirketin çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlikteki taahhüdünü ortaya koydu. Peki başka neler gördük? İşte detaylar…

Turkcell, yapay zeka yatırımlarına devam ediyor!

Turkcell, yapay zeka ve teknolojik inovasyon alanında da önemli gelişmeleri MWC24'te paylaştı. Dr. Ali Taha Koç'un yapay zeka ve dijital dönüşüm vizyonunu anlattığı panelde, şirketin yapay zeka destekli çözümleri ve gelecek hedefleri vurgulandı.

Global iş birlikleri

MWC24'te Turkcell, global iş birlikleri ve ortaklıklarında da güçlü bir performans sergiledi. Huawei, Ericcson ve Nokia gibi önde gelen şirketlerle yapılan anlaşmalar, Turkcell'in uluslararası alanda etkin bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ayrıca, Lynk ile yapılan iş birliğiyle uydudan haberleşme alanında önemli bir adım atıldı.

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Ödüller

Turkcell, MWC24'teki başarısını aldığı ödüllerle taçlandırdı. Şirket, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik alanlarında aldığı ödüllerle Türkiye'nin adını duyurdu. Akıllı Enerji Dağıtım Şebekesi (Smart Grid) projesi ve sabit erişim şebekesinde enerji tasarrufuna yönelik projesiyle ödüle layık görüldü.

Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yaptığımız anlaşmalarla, gerçekleştirdiğimiz görüşmelerle ve katıldığımız toplantılarla; Türkiye'nin Turkcell'i olarak küresel alanda ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Turkcell olarak, lokasyon bağımsız iletişimi ve bağlantıda sürdürülebilirliği herkes için mümkün kılan teknolojiler peşindeyiz.

Turkcell'in her yatırımı, Türkiye'nin dijital geleceğine yapılan bir yatırımdır. 30 yıla ulaşan tarihçemiz, 43 milyona yakın müşterimiz ve 600 bine yakın kurum ve kuruluşa sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle, Türkiye'de dijital dönüşümün lokomotifi olma misyonumuzu sürdürüyoruz.

Turkcell olarak operasyonlarımızı sürdürülebilir hale getirmekle kalmıyor, ekonomiye katma değer katacak ürün, hizmet ve proje çözümleri geliştiriyoruz. Yenilenebilir enerjiyi de yalnızca tüketmiyor, Turkcell Enerji şirketimizle yüzde 100 yenilenebilir enerji üretiyoruz.

Bu çalışmalarımızın gezegene katkıları bağımsız kuruluşlar tarafından da ölçülüyor. 2024'te şebekelerimizi yüzde 5 oranında daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz. Güneş enerjisi (GES) yatırımlarımız kapsamında hedefimiz, Türkiye'de 2025 sonuna kadar 240 milyon dolar yatırımla 300 MW kurulu güce sahip GES'leri devreye almak. 2026 itibarıyla toplam elektrik ihtiyacımızın yüzde 65'ini 'yeşil enerji' kaynaklarından karşılamayı planlıyoruz.

Hedefimiz; enerji tüketimimizi, 2030'a kadar kendi kaynaklarımızdan yüzde 100 yeşil enerjiyle karşılamak ve 2050'de net sıfır şirket olmak. Turkcell olarak iklim krizinin etkilerini azaltmak için dijitalleşmenin gücünü kullanacağız.

Bu yıl globalde 21 bin şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarının ve sonuçlarının değerlendirildiği CDP (Carbon Disclosure Project/Karbon Saydamlık Projesi) İklim Değişikliği raporlamasında takdir edilen 346 şirket arasın Türkiye'den 'A' listesine giren tek telekomünikasyon şirketiyiz."