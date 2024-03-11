Çevrim içi şikayet platformlarına bakıldığında ülkemizde en çok internet ile ilgili şikayetler geldiği görülebilir. Yani bu konuda dünyaya kıyasla ne yazık ki pek de ileride sayılmayız. Buna karşın internet sağlayıcıları, sürekli olarak altyapı yatırımları yaptıklarını söylüyor. Peki internet hızları ne durumda? Steam, Türkiye'de en hızlı sabit internet sunan şirketleri açıkladı.
Türkiye'de en hızlı sabit internet sunan sağlayıcılar
Steam tarafından paylaşılan verilere göre ülkemizde ortalama indirme hızı, 33.3 Mbps seviyesinde. Bununla birlikte son 7 boyunca toplamda 16.2 PB boyutunda dosya indirildiğini görüyoruz. Bu, 16 milyon 200 bin GB'a tekabül ediyor. Peki en hızlı internet sunan sağlayıcılar hangileri?
Steam verilerine göre TurkNet, ortalama 63.5 Mbps ile en hızlı sabit interneti sunan firma konumunda. Hemen ardından onu 39.1 Mbps ile Turksat ve 36.1 Mbps ile Netspeed İnternet A.Ş. takip ediyor. İlk üç listesinde bu şirketler var.
Türkiye'deki en hızlı internet kimde?
Dördüncü sırada ise 35.4 Mbps ile Turkcell Superonline yer alıyorken, sıralamanın devamında 33 Mbps ile Millenicom, 28.6 Mbps ile Vodafone Türkiye ve 27.4 Mbps ile Türk Telekom olduğunu görüyoruz. Son sıradaysa 16.9 Mbps ile Turkcell bulunuyor.
Türkiye'de en hızlı internet sağlayıcıları şu şekilde sıralandı;
Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi internet sağlayıcısından hizmet alıyorsunuz? Aldığınız hizmetten memnun musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'de En Hızlı İnternet Sunan Şirketler Açıklandı - Son Dakika BİM, Creality markasına ait K1 12x 3D yazıcıyı satışa sunacağını duyurdu. 600m/s hıza sahip olan yazıcının baskı hacmi 220 x 220 x 250 mm ve maksimum nozzle sıcaklığı 300 derece. Ürünün fiyatı 20 bin 999 TL olarak belirlendi. Türk akademisyen ve hafız, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İslam alemi için bir ilke imza attı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle birlikte dijital ortamda yayımladı. Böylece, Kur'an-ı Kerim'in sesini tüm dünyaya duyurmayı başardı. Gelen bilgilere göre, Google yapay zekalı deepfake videolarla ilgili her gün yüzlerce şikayet alıyor. Özellikle videolu içerik üreticilerin yüz hareketlerini kaydeden deepfake teknolojisini kullanan kötü niyetli kişiler, genelde kadınları hedef alıyor. Google'dan deep fake içerik üreten sitelerin engellenmesi talep ediliyor. Şirketin bu isteklerin ne kadarını yerine getirebileceği kesin değil. Google'ın deepfake mağdurlarıyla işbirliği yapması ve yasal otoritelerle çalışması bekleniyor. Google, Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini yayınladı. Android 15 sürümü için ilk adım atıldı. Honor kullanıcıları da güncellemeyi merakla bekliyor. Android 15 güncellemesi, kişisel gizlilik ve kullanıcı güvenliğini ön plana alacak. Honor tarafından verilecek güncelleme yeni özelliklere sahip olacak. Honor'un beta testlerine ne zaman başlayacağı henüz belli değil, ancak Android 15 çalışmaları temmuz ayında tamamlanacak. Aşağıdaki liste, Honor'un yazılım güncelleme politikasına göre oluşturulmuştur. TECNO'nun yeni akıllı telefonu SPARK 20 Pro, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Cihaz, fiyat-performans etkinliğiyle dikkat çekiyor. 6,78 inç FHD+ ekran, 108 MP ana kamera, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip olan telefon, 11.999 TL ile 12.256 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bitcoin fiyatı tarihinde ilk kez 71 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Kripto para piyasalarındaki bu artış, büyük finans kuruluşlarının ilgisini çekiyor ve yatırımcıların uzun vadeli olarak kripto para tutma stratejisi benimsediğini gösteriyor. ABD'de Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla birlikte, emeklilik tasarruflarında ve emekli maaşlarında kripto para yatırımlarına erişim sağlanması da bu artışı destekliyor. Diğer büyük piyasalardaki kurumlar da kripto para birimlerini giderek daha fazla benimsemekte ve Ethereum fiyatı da yeni bir rekor kırmıştır. WhatsApp, Android beta sürümünde kullanıcıların sohbetlerinin uçtan uca şifreli olduğunu gösteren bir özellik deniyor. Konuşma ekranında yer alan kişi ve grup adının altında yeni bir uçtan uca şifreleme göstergesi görülebilecek. Bu özellik, kullanıcıların güvenli sohbetleri kolayca bulmasını sağlayacak. OnePlus, uygun fiyatlı orta segment modeli OnePlus Nord CE 4'ü duyurdu. Cihaz, sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 3 işlemciye sahip olacak ve Nord CE 3'ün yerini alacak. OnePlus, yeni telefonun CPU performansında %15, GPU performansında %50 ve güç tasarrufunda %20 artış sağlayacağını belirtiyor. Nord CE 4, Koyu Krom ve Seladon Mermer renk seçenekleriyle sunulacak. Telefonun diğer özellikleri henüz açıklanmadı.
SıraSağlayıcıOrtalama İndirme Hızı (Mbps)1TurkNet63.5 Mbps2Turksat39.1 Mbps3Netspeed İnternet A.Ş.36.1 Mbps4Turkcell Superonline35.4 Mbps5Millenicom Türkiye33.0 Mbps6Vodafone Türkiye28.6 Mbps7Türk Telekom27.4 Mbps8Vodafone Net İletişim Hizmetleri26.3 Mbps9Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.18.7 Mbps10Turkcell16.9 Mbps
Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi internet sağlayıcısından hizmet alıyorsunuz? Aldığınız hizmetten memnun musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'de En Hızlı İnternet Sunan Şirketler Açıklandı - Son Dakika
BİM, Creality markasına ait K1 12x 3D yazıcıyı satışa sunacağını duyurdu. 600m/s hıza sahip olan yazıcının baskı hacmi 220 x 220 x 250 mm ve maksimum nozzle sıcaklığı 300 derece. Ürünün fiyatı 20 bin 999 TL olarak belirlendi.
Türk akademisyen ve hafız, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte İslam alemi için bir ilke imza attı. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyarak 14 dildeki mealiyle birlikte dijital ortamda yayımladı. Böylece, Kur'an-ı Kerim'in sesini tüm dünyaya duyurmayı başardı.
Gelen bilgilere göre, Google yapay zekalı deepfake videolarla ilgili her gün yüzlerce şikayet alıyor. Özellikle videolu içerik üreticilerin yüz hareketlerini kaydeden deepfake teknolojisini kullanan kötü niyetli kişiler, genelde kadınları hedef alıyor. Google'dan deep fake içerik üreten sitelerin engellenmesi talep ediliyor. Şirketin bu isteklerin ne kadarını yerine getirebileceği kesin değil. Google'ın deepfake mağdurlarıyla işbirliği yapması ve yasal otoritelerle çalışması bekleniyor.
Google, Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini yayınladı. Android 15 sürümü için ilk adım atıldı. Honor kullanıcıları da güncellemeyi merakla bekliyor. Android 15 güncellemesi, kişisel gizlilik ve kullanıcı güvenliğini ön plana alacak. Honor tarafından verilecek güncelleme yeni özelliklere sahip olacak. Honor'un beta testlerine ne zaman başlayacağı henüz belli değil, ancak Android 15 çalışmaları temmuz ayında tamamlanacak. Aşağıdaki liste, Honor'un yazılım güncelleme politikasına göre oluşturulmuştur.
TECNO'nun yeni akıllı telefonu SPARK 20 Pro, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Cihaz, fiyat-performans etkinliğiyle dikkat çekiyor. 6,78 inç FHD+ ekran, 108 MP ana kamera, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve 5000mAh batarya gibi özelliklere sahip olan telefon, 11.999 TL ile 12.256 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Bitcoin fiyatı tarihinde ilk kez 71 bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Kripto para piyasalarındaki bu artış, büyük finans kuruluşlarının ilgisini çekiyor ve yatırımcıların uzun vadeli olarak kripto para tutma stratejisi benimsediğini gösteriyor. ABD'de Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla birlikte, emeklilik tasarruflarında ve emekli maaşlarında kripto para yatırımlarına erişim sağlanması da bu artışı destekliyor. Diğer büyük piyasalardaki kurumlar da kripto para birimlerini giderek daha fazla benimsemekte ve Ethereum fiyatı da yeni bir rekor kırmıştır.
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