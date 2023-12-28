Türkiye\'de En Hızlı İnterneti Sunan Sağlayıcılar

Günümüzün vazgeçilmez teknolojilerinden internet, bilgiye anında erişim sağlayarak iletişimi kolaylaştırıyor ve dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca insanın birbiriyle iletişime geçebilmesini mümkün kılıyor.

Son yıllarda Türkiye'de altyapının giderek gelişmesiyle birlikte neredeyse bütün evler internete sahip oldu. Şirketler, yüksek hızda internet sunabilmek için yatırımlarını artırıyor. Peki bu kullanıcı tarafına nasıl yansıyor? Kısa süre önce dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam tarafından paylaşılan veriler, Türkiye'de en hızlı sabit interneti sunan sağlayıcıları gözler önüne serdi.

Türkiye'de en hızlı interneti sunan sağlayıcılar (Aralık 2023)

Dünyanın dört bir yanından yüz milyonlarca oyuncudan veriler toplayarak bunu rapor haline getiren Steam, Aralık ayının sonu itibariyle pek çok ülke için en hızlı interneti sunan sağlayıcıları paylaştı. Bu listede Türkiye de yer aldı.

Rapora baktığımızda Türkiye'de ortalama internet (indirme) hızının 32.9 Mbps olduğunu görüyoruz. Karşılaştırma yapma açısından bu hız Almanya'da 58.3 Mbps ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 103.3 Mbps iken, Çin'de ise 76.9 Mbps şeklinde. O halde ülkemizde en hızlı interneti sunan şirketlere geçelim.

Türkiye'nin internet hızı son 1 yılda ne kadar değişti? Sonuç şaşırtıcı

Verilere göre Türkiye'de şu anda en hızlı sabit internet sağlayıcısı, ortalama 56.6 Mbps indirme hızı ile TurkNet. Hemen ardından TÜBİTAK'a bağlı olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'ni görüyoruz. 49.6 Mbps ile ikinci sıraya adını yazdıran bu sağlayıcı, Türkiye'deki üniversiteler ve bunların alt fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Polis Akademileri ve Milli Kütüphane gibi kurumlara internet bağlantısı sağlıyor. Dolayısıyla evlerde kullanılamıyor.

En hızlı sabit internet sunan şirketler listesinin üçüncü ve dördüncü sırasında ise sırasıyla 38.9 Mbps ile Turksat ve 36.2 Mbps ile Turkcell Superonline yer aldı. Sıralamanın devamına ve ortalama internet hızlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de en hızlı interneti sunan sağlayıcılar şu şekilde sıralandı;