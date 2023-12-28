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Türkiye'de En Hızlı İnterneti Sunan Sağlayıcılar - Son Dakika
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Türkiye'de En Hızlı İnterneti Sunan Sağlayıcılar

Steam tarafından paylaşılan verilere göre, Türkiye'de en hızlı sabit interneti sunan sağlayıcılar TurkNet, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi, Turksat ve Turkcell Superonline olarak sıralandı.

Türkiye\'de En Hızlı İnterneti Sunan Sağlayıcılar
28.12.2023 - 10:27,  Güncelleme: 10:31
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Günümüzün vazgeçilmez teknolojilerinden internet, bilgiye anında erişim sağlayarak iletişimi kolaylaştırıyor ve dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca insanın birbiriyle iletişime geçebilmesini mümkün kılıyor.

Son yıllarda Türkiye'de altyapının giderek gelişmesiyle birlikte neredeyse bütün evler internete sahip oldu. Şirketler, yüksek hızda internet sunabilmek için yatırımlarını artırıyor. Peki bu kullanıcı tarafına nasıl yansıyor? Kısa süre önce dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam tarafından paylaşılan veriler, Türkiye'de en hızlı sabit interneti sunan sağlayıcıları gözler önüne serdi.

Türkiye'de en hızlı interneti sunan sağlayıcılar (Aralık 2023)

Dünyanın dört bir yanından yüz milyonlarca oyuncudan veriler toplayarak bunu rapor haline getiren Steam, Aralık ayının sonu itibariyle pek çok ülke için en hızlı interneti sunan sağlayıcıları paylaştı. Bu listede Türkiye de yer aldı.

Rapora baktığımızda Türkiye'de ortalama internet (indirme) hızının 32.9 Mbps olduğunu görüyoruz. Karşılaştırma yapma açısından bu hız Almanya'da 58.3 Mbps ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 103.3 Mbps iken, Çin'de ise 76.9 Mbps şeklinde. O halde ülkemizde en hızlı interneti sunan şirketlere geçelim.

Türkiye'nin internet hızı son 1 yılda ne kadar değişti? Sonuç şaşırtıcı

Verilere göre Türkiye'de şu anda en hızlı sabit internet sağlayıcısı, ortalama 56.6 Mbps indirme hızı ile TurkNet. Hemen ardından TÜBİTAK'a bağlı olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'ni görüyoruz. 49.6 Mbps ile ikinci sıraya adını yazdıran bu sağlayıcı, Türkiye'deki üniversiteler ve bunların alt fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Polis Akademileri ve Milli Kütüphane gibi kurumlara internet bağlantısı sağlıyor. Dolayısıyla evlerde kullanılamıyor.

En hızlı sabit internet sunan şirketler listesinin üçüncü ve dördüncü sırasında ise sırasıyla 38.9 Mbps ile Turksat ve 36.2 Mbps ile Turkcell Superonline yer aldı. Sıralamanın devamına ve ortalama internet hızlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de en hızlı interneti sunan sağlayıcılar şu şekilde sıralandı;

SıraAğOrtalama İndirme Hızı (Mbps)1TurkNet56.6 Mbps2Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi49.6 Mbps3Turksat38.9 Mbps4Turkcell Superonline36.2 Mbps5Millenicom Türkiye33 Mbps6Vodafone Türkiye28 Mbps7Turk Telekom26.5 Mbps8Vodafone Net İletişim Hizmetler25.3 Mbps9Andromeda TV Dijital Platform İşletmeciliği A.Ş.18.5 Mbps10Turkcell16.5 Mbps

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi sağlayıcıdan hizmet alıyorsunuz, indirme hızınız kaç Mbps ve aldığınız hizmetten memnun musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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