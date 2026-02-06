Türkiye\'de Epstein dosyaları alarmı: 20 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Türkiye'de Jeffrey Epstein dosyaları üzerinden yürütülen paylaşımlara yönelik yeni bir adım atıldı.

İletişim Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Epstein dosyaları kapsamında bilgi kirliliği yaydığı ve Türkiye'yi ile devlet büyüklerini hedef aldığı iddia edilen sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiğini duyurdu.

20 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Açıklamaya göre, X'te 13, TikTok'ta 7 olmak üzere toplam 20 hesap hakkında erişim engeli kararı alındı.

Yetkililer, kimlikleri tespit edilen kullanıcılar hakkında adli soruşturma başlatıldığını da bildirdi. Engelleme kararının, Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin iddialar üzerinden kamuoyunda yanlış bilgi yayılmasının önüne geçmeyi amaçladığı ifade edildi.