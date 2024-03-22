Türkiye\'de İkinci El Otomobil Pazarında Volkswagen Zirveye Oturdu

Teknoloji

Türkiye'de ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarı, şubat ayında dikkat çekici bir hareketlilik gösterdi. Geçtiğimiz yıl en çok tercih edilen marka Fiat, artık zirvede değil. Peki en çok satan ikinci el otomobil markası kim oldu?

En çok satan ikinci el otomobil markası belli oldu!

AA tarafından derlenen Indicata'nın raporuna göre en çok satan ikinci el otomobil markası Volkswagen oldu. Şubat ayı içinde çevrim içi platformlarda toplam 363 bin kurumsal ilan yayınlandı ve bunlardan 170 bin 457'si satışa dönüştü.

Böylece uzun süredir lider konumda olan Fiat, zirveyi Volkswagen'e bıraktı. Bu dönemde binek otomobil kategorisinde Fiat Egea, hafif ticaride ise Ford Tourneo Courier en çok tercih edilenler arasında yer aldı. Bu rakamlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ilanlarda yüzde 4, satışlarda ise yüzde 35'lik bir artış olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'de ikinci el araç pazarının büyüdüğünü söyleyebiliriz.

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Genele baktığımızda ise ikinci el çevrim içi pazarda şubat ayında en çok satılan 10 marka arasında Volkswagen 21 bin 857 adet satış ile ilk sırayı aldı. Volkswagen'i sırasıyla Renault, Fiat, Ford ve BMW takip etti. Bu 10 marka, toplam satışların yüzde 75,7'sini oluşturarak pazarın büyük bir kısmını üstlendi.

Binek otomobil satışlarına bakıldığında şubat ayında toplam 139 bin 46 binek otomobil el değiştirdi. Fiat Egea modeli, 7 bin 374 adet satış ile zirvedeki yerini korudu. Egea modelini, Renault Clio ve Volkswagen Passat modelleri izledi.

Hafif ticari araç segmentinde ise Ford'un Tourneo Courier 3 bin 907 satış ile en çok tercih edilen oldu ve Fiat Doblo'yu geride bıraktı. Bu segmentte satılan toplam 31 bin 411 aracın yüzde 71'i, ilk 10 model arasında yer alıyor.

Tabii raporda yer alan satış verilerinin ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kuruluşun çevrim içi pazarda Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi platformlarda verdikleri ilan verilerine dayandığını belirtelim. Yani bireysel araç ilanları dahil edilmiyor.