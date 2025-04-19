Türkiye'de trafikte artık en çok o araçlardan var - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Türkiye'de trafikte artık en çok o araçlardan var

Türkiye\'de trafikte artık en çok o araçlardan var

Türkiye'de trafikte bulunan elektrikli otomobillerin sayısı, mart sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 120 artarak 218 bin 238 oldu. Martta, tescil edilen elektrikli otomobil sayısı, dizel ve LPG yakıtlı otomobilleri geride bıraktı.

19.04.2025 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fosil yakıtların çevreye verdiği zararları asgariye indirmek amacıyla sanayiden hizmet sektörüne kadar birçok alanda "yeşil dönüşüm" hızlanırken, bu gelişmeler dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin bu alandaki yatırımların daha da artmasını sağladı. Dünyadaki bu dönüşüm, Türkiye'deki yatırımlara ve otomobil tercihlerine de yansıdı. Söz konusu araç sınıfında küresel bir oyuncu olmak amacıyla hayata geçirilen TOGG'a ek olarak, son dönemde özel sektör de elektrikli araç üretimine yönelik yatırımlara başladı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISINDA BİR YILDA YÜZDE 120'LİK ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, karbon salınımının diğer yakıt türlerine göre daha az olduğu elektrikli araçların sayısı son 10 yılda önemli oranda arttı. 2015'te yalnızca 565 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2019'da ilk defa 1000'i geçerken, 2025'te ise bu sayı 200 bini geçti. Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2024 sonu itibarıyla 183 bin 776 olurken, Mart 2025 itibarıyla 218 bin 238'e ulaştı. Söz konusu otomobil sayısı, geçen yıl marta göre ise yaklaşık yüzde 120 artmış oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI, DİZEL VE LPG'Yİ SOLLADI

Martta, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türlerine göre dağılımı incelendiğinde, bunların yüzde 48,1'inin benzinli olduğu görüldü. Bu türü, yüzde 30,5 ile hibrit yakıtlı otomobiller izledi. Martta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin içinde elektrikli oranı ise yüzde 12,9 olarak kayıtlara geçti. Geçen ay sonu itibarıyla elektrikli araçlar, trafiğe kaydı yapılan dizel (yüzde7,6) ve LPG (yüzde 0,9) yakıtlı otomobilleri geride bıraktı. Martta, 12 bin 221 elektrikli, 7 bin 192 dizel ve 893 LPG yakıtlı otomobil trafiğe kaydedildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Lpg, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'de trafikte artık en çok o araçlardan var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Hursit Yavas:
    yalan haber :)) AA gene algi pesinde elektirikli araba yonlendirmek icin :))) 33 8 Yanıtla
  • Acelexi72:
    ula beyinsiz 1 aylık istatistik veriyorsun, toplamda yüzde 1 bile değil, bir sürü sorun var, alanın elinde patlıyor,şarj istasyonu yok, o yok bu yok, acil işin olsa ,olmaz bekleyeceksin neyi sarı olmasını, 29 7 Yanıtla
  • 145353:
    yalan, abartmayın 26 2 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    admin yalancının.....sini 21 4 Yanıtla
  • Murat Çokeker:
    şuanda Türkiye'de ve dünyada alırken zarar edilen tek ürün 20 3 Yanıtla
  • Gakko 23:
    ula cehaller adam elektrikli araç sayısı geçen yıla göre 100/120. artmış atıyorum geçen yıl 10 bin elektrikli araç satıldı ise bu yıl 22 bin satılmış. geçen yıl 250 bin içten yanmalı motar araç satıldı ise bu yıl 500 bin satılsa. oran olarak 22 bin veya 24 bin araç daha faszla satmıştır. MİKTAR. DEMİYOR ORAN DEYÜYOR CHP TROLLERİ HÜKÜMET. VD TÜRKİYE DÜŞMANLARI HARBİDEN CAHİLLER SÜRÜSÜ GERÇİ. 20 gün sonra. Canlı Hayvan Pazarı kurulur 4 11 Yanıtla
  • null:
    ülkede elektrik araçlar için alt yapı yetersis.Ayrıca elektrik araçlar sanıldığı gibi avantajlı değil. 10 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    benzin mazot devri bitti artık elektrik li araç zamanı her yere güneş enerji sistemleri kuruluyor hes ges res ler yapılıyor enerji de dünya devıyız arkadaşlar edin şarjı yolunuza bakın tabi togg alın kral araba togg 3 7 Yanıtla
  • Selahattin Baran:
    Ben almıyorum almamda hele toggmu hayatta almam alan önden buyursun 7 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    amac telefonlar gibi belli sure sonra yenilenmesi bataryasunin.. calitalizm oyunu sadece.. neden telefonlari 2 3 yilda bir degistirmek durumunda kaliyoruz.. gomme bataryalar.. insan aman bunu servise verio degistirecegime yenisini alayima itildigi gibi elektrikli araclarda da atuyorum 10 15 yil sonrasi ee batarya bitik artik hadi yenisini alayima dogru itiliyor insan.. ben asla almam elektrikli otomobil. ha su yari hibrit vs o olabilir bak. bol bol sisiriyorlar elektrikli araclari.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
21:54 Galatasaray, Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti
21:54 Adnan Oktar davasında kararı Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi Adnan Oktar davasında kararı! Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi
21:27 Kolombiya’da polis karakoluna bombalı saldırı 2 ölü, 24 yaralı Kolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı! 2 ölü, 24 yaralı
21:14 Avrupa’da zirveye oturdular Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı
21:07 Hakem verdi, VAR devreye girdi İşte Galatasaray’ın iptal olan penaltısı Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:58 Galatasaray’a kötü haber Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek Galatasaray'a kötü haber! Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 17:12:50. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de trafikte artık en çok o araçlardan var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement