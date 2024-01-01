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Türkiye'den LFP pillerin ithalatına ek vergi! Yerli üretime güçlü teşvik! - Son Dakika
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Türkiye'den LFP pillerin ithalatına ek vergi! Yerli üretime güçlü teşvik!

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, prizmatik ve ağırlığı 1 kilogram üzeri LFP pillerin Uzakdoğu'dan ithalatına yüzde 30 ek gümrük vergisi getirildi. Kararın, LFP pil üretiminde faaliyet gösteren yerli şirketlerin rekabet gücünü artırması bekleniyor. Türkiye'nin enerji depolama teknolojilerindeki yerli üretim kapasitesini artırarak ekonomik büyümeye ve istihdama katkıda bulunması hedefleniyor.

Türkiye\'den LFP pillerin ithalatına ek vergi! Yerli üretime güçlü teşvik!
01.01.2024 - 14:28,
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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, prizmatik ve ağırlığı 1 kilogram üzeri LFP pillerin Uzakdoğu'dan ithalatına yüzde 30 ek gümrük vergisi getirildi. Kararın, LFP pil üretiminde faaliyet gösteren yerli şirketlerin rekabet gücünü artırması bekleniyor. İşte detaylar…

Türkiye'den LFP pillerin ithalatına ek vergi! Yerli üretime güçlü teşvik!

Dün Resmi Gazete'de tanımlanan GTİP kodu (8507.60.00.00.06) ile Türkiye, uluslararası standartlara uygun ve rekabetçi LFP piller üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu bir kez daha dile getirdi. Bu gelişme, enerji depolama sistemlerinden elektrikli araçlara kadar geniş bir uygulama yelpazesine sahip olan LFP pillerinin Türkiye'de aktif şekilde üretileceğini gösteriyor.

Türkiye'den LFP pillerin ithalatına ek vergi! Yerli üretime güçlü teşvik!

Bugün Resmi Gazete'de açıklanan Cumhurbaşkanı kararı ise prizmatik ve ağırlığı 1kg üzeri LFP pillerine yönelik olarak Uzakdoğu'dan ithalatı desteklemek yerine Türkiye'deki yerli üretimi teşvik etmeyi hedefliyor. Bu kararın, Türkiye genelindeki yerli sanayi için önemli bir destek olduğunu söyleyebiliriz.

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Söz konusu ek gümrük vergisi, yerli üretimin rekabet avantajını artırarak yerel firmaların büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda, Türkiye'nin enerji depolama teknolojilerindeki yerli üretim kapasitesini artırarak ekonomik büyümeye ve istihdama katkıda bulunması bekleniyor. Bu karar, teknolojik gelişmelerin hız kazanmasını sağlayarak Ar-Ge faaliyetlerine yönelik yatırımları da teşvik edebilir.

Türkiye, enerji depolama sektöründe yerli üretim hamlesi ile sürdürülebilir enerji hedeflerine daha yaklaşırken, bu adım aynı zamanda ülkenin enerji bağımsızlığına ve yerli üretim potansiyeline olan güvenini de yansıtıyor.

LFP pil nedir?

Lityum Ferrofosfat (LFP) pil, lityum iyon piller ailesine ait bir teknolojidir. Özellikle enerji depolama sistemleri ve elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılan bu pil tipi, güvenilir performansı, uzun ömrü ve düşük risk içeren yapılarıyla sürdürülebilir enerji çözümlerine sağladıkları katkıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Shiftdelete
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Türkiye, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'den LFP pillerin ithalatına ek vergi! Yerli üretime güçlü teşvik! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'den LFP pillerin ithalatına ek vergi! Yerli üretime güçlü teşvik! - Son Dakika
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