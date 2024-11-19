Türkiye, İnsansız Hava Araçları ile Kısa Pistli Gemilere İniş Yapabilen İlk Ülke Oldu

Teknoloji

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkler dünyada bir ilki başardı. İnsansız hava araçlarıyla kısa pistli gemilere iniş- kalkış yapabilen ilk ülke Türkiye oldu" dedi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3, Türkiye'nin ürettiği TCG Anadolu Gemisi'ne iniş ve kalkış yaptı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kacır ise 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkler dünyada bir ilki başardı. İnsansız hava araçlarıyla kısa pistli gemilere iniş- kalkış yapabilen ilk ülke Türkiye oldu" ifadelerini kullandı.