SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkler dünyada bir ilki başardı. İnsansız hava araçlarıyla kısa pistli gemilere iniş- kalkış yapabilen ilk ülke Türkiye oldu" dedi.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB3, Türkiye'nin ürettiği TCG Anadolu Gemisi'ne iniş ve kalkış yaptı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Kacır ise 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkler dünyada bir ilki başardı. İnsansız hava araçlarıyla kısa pistli gemilere iniş- kalkış yapabilen ilk ülke Türkiye oldu" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye, İnsansız Hava Araçları ile Kısa Pistli Gemilere İniş Yapabilen İlk Ülke Oldu - Son Dakika
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