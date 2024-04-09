Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri arasında korvetler ve fırkateynler de büyük önem arz ediyor. Bu hususta geçtiğimiz aylarda cumhuriyetin yüzüncü yılına bir nişan olarak sembolize edilen TCG Anadolu Gemisi mavi sulara inmişti. TCG KINALIADA ise 2019 yılında envantere girdi ve bugün Japonya'ya yolcu edildi. Peki 134 yıllık özel görev tam olarak neyi kapsıyor? İşte detaylar…
TCG KINALIADA Japonya yolcusu! Peki özel görevin kapsamı ne?
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri arasında MİLGEM büyük bir öneme sahip. TCG KINALIADA yani namıdiğer F-514 Korveti, MİLGEM ADA Sınıfı Korvet Projesi'nin son gemisi olma niteliği taşıyor. Ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri'nin en genç yani en yeni korveti olma unvanının da sahibi.
Gemi oldukça özel bir görev için Japonya'ya doğru yola çıktı. Görevin özel niteliğini anlatabilmek için bundan tam 134 yıl önceye gidiyoruz. 14 Temmuz 1889 yılında Padişah II. Abdülhamid, Japonya ile olan dostluğu pekiştirmek ve iadeyi ziyaret etmek için Ertuğrul Fırkateyni'ni hazırlattı.
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Fırkateyn padişahın mühürlü mektubunu, birkaç özel hediyeyi ve şükran nişanını yüklenerek yola çıktı. Ancak aksilikler peşini bırakmadı. Yolculuğun 2. gününde Süveyş Kanalı'nda kuma saplanan gemi ilerleyen günlerde kayalıklara çarpma gibi ağır kazalar atlattı. Yola çıktıktan tam 11 ay sonra Japonya'ya varan gemi emanetleri teslim etti.
Ancak geri dönüş yolculuğunda da aksilikler devam etti. Gemiyi önce kolera salgını vurdu. 13 asker şehit oldu. Devamında ise gemi fırtınaya yakalandı. Dev dalgalar ile uzunca bir müddet mücadele eden geminin maalesef dümeni kırıldı ve sürüklenmeye başladı. Kayalıklara doğru sürüklenen gemi büyük bir hasar aldı ve battı. Salgın sebebiyle şehit olan askerler ile birlikte toplamda 607 kişilik mürettebattan sadece 69'u kurtuldu.
Kayalıklara yakın bir bölgede bulunan köylüler yardıma koştu. Onların sayesinde 260 şehidin cenazesi bulundu. Cenazeler kayalığı tepeden gören bir bölgeye gömüldü. Japonya bu tepeye bir anıt inşa etti ve ardından bir Türk Müzesi'de yaptılar. Her sene kazada hayatını kaybeden Osmanlı denizcilerini anıyorlar.
TCG KINALIADA ise tam 134 yıl sonra Ertuğrul'un yarım bıraktığı görevi tamamlamaya gidiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın…
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