Türkiye\'nin metrealtı çözünürlüklü ilk gözlem uydusu İMECE\'nin birinci yılı tamamlandı

Teknoloji

Türkiye'nin metrealtı çözünürlüklü ilk gözlem uydusu olarak tarihe geçen İMECE, uzaydaki birinci yılını resmen tamamladı. 15 Nisan 2023 tarihinde fırlatılan uydu, son teknoloji özellikleri ile dikkat çekiyor. Togg fabrikasını ayrıntılı bir şekilde görüntülemesiyle olay yaratan araç, Alper Gezeravcı'nın bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nu da başarıyla gözler önüne sermişti. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Yerli uydu İMECE gündem oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada İMECE'nin uzaydaki ilk yılını kutlarken, aynı zamanda bir müjde daha verdi. Buna göre, merakla beklenen TÜRKSAT 6A da 8 Temmuz 2024 tarihinde uzaya gönderilecek. Bu haber ülkemizin teknolojik ilerlemesi için önemli bir atılım olarak yorumlandı. Yeni projelerin da hızla geleceği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 700 km irtifaya ulaşabilen İMECE, saatte tam 27 bin km hızla hareket edebiliyor. Ayrıca 16 km genişliğinde ve 1000 km uzunluğunda bir bölgeyi tek karede görüntüleyebiliyor. Metrealtı çözünürlükte son derece başarılı görseller yakalayan uydu, TÜBİTAK UZAY tarafından dizayn edildi. %60'tan daha yüksek bir oranda yerli olan araç, aldığı görüntüleri tam 320 Mbps veri hızıyla bağlı olduğu istasyona anında gönderebiliyor. Birçok stratejik devlet kurumunun yararlandığı İMECE'nin, gelecekte de önemli başarılara imza atması bekleniyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce İMECE gelecekte nasıl başarılara imza atacak? Siz ülkemizin yerli ve milli uzay çalışmalarını takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.