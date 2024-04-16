Türkiye'nin metrealtı çözünürlüklü ilk gözlem uydusu olarak tarihe geçen İMECE, uzaydaki birinci yılını resmen tamamladı. 15 Nisan 2023 tarihinde fırlatılan uydu, son teknoloji özellikleri ile dikkat çekiyor. Togg fabrikasını ayrıntılı bir şekilde görüntülemesiyle olay yaratan araç, Alper Gezeravcı'nın bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'nu da başarıyla gözler önüne sermişti. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Yerli uydu İMECE gündem oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada İMECE'nin uzaydaki ilk yılını kutlarken, aynı zamanda bir müjde daha verdi. Buna göre, merakla beklenen TÜRKSAT 6A da 8 Temmuz 2024 tarihinde uzaya gönderilecek. Bu haber ülkemizin teknolojik ilerlemesi için önemli bir atılım olarak yorumlandı. Yeni projelerin da hızla geleceği tahmin ediliyor.
Yaklaşık 700 km irtifaya ulaşabilen İMECE, saatte tam 27 bin km hızla hareket edebiliyor. Ayrıca 16 km genişliğinde ve 1000 km uzunluğunda bir bölgeyi tek karede görüntüleyebiliyor. Metrealtı çözünürlükte son derece başarılı görseller yakalayan uydu, TÜBİTAK UZAY tarafından dizayn edildi. %60'tan daha yüksek bir oranda yerli olan araç, aldığı görüntüleri tam 320 Mbps veri hızıyla bağlı olduğu istasyona anında gönderebiliyor. Birçok stratejik devlet kurumunun yararlandığı İMECE'nin, gelecekte de önemli başarılara imza atması bekleniyor.
Xiaomi'nin uydu bağlantılı katlanabilir telefonu için geri sayım
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce İMECE gelecekte nasıl başarılara imza atacak? Siz ülkemizin yerli ve milli uzay çalışmalarını takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Türkiye'nin metrealtı çözünürlüklü ilk gözlem uydusu İMECE'nin birinci yılı tamamlandı - Son Dakika
Tesla'nın yeni ev enerji depolama sistemi Powerwall 3, önemli yeniliklerle birlikte geliyor. 11,5 KW gücünde sürekli bir güç çıkışına sahip olan cihaz, önceki modellere göre %130 daha fazla enerji sağlıyor. Ayrıca güneş panelleriyle tam entegre çalışabiliyor. Powerwall 3'ün fiyatı 9300 dolar olarak belirlenirken, invertersiz modelin daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. Yeni nesil lityum demir fosfat pillere sahip olan cihaz, uzun bir kullanım ömrü sunuyor.
Baykar, geliştirdiği yapay zekalı Kemankeş 2 mini akıllı seyir füzesi ile dikkat çekiyor. Füze, geniş görev menzili ve yüksek sürati sayesinde düşman hattı gerisindeki hedefleri imha edebiliyor. Yapay zeka destekli optik güdüm sistemi ve oto pilot sistemi ile zorlu hava koşullarında dahi tam isabetle hedefleri vurabiliyor. Ayrıca anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabiliyor.
Continental, yeni nesil Conti Eco Gen 5 lastik serisini tanıttı. Bu lastikler düşük yuvarlanma direnci ve yüksek kilometre performansını birleştirerek şehirlerarası ve uzun mesafe yük taşımacılığı alanında devrim niteliğinde bir ilerleme sunuyor. Geliştirilmiş kauçuk bileşimleri ve tasarım yenilikleri sayesinde yakıt tüketimini azaltarak filoların operasyonel maliyetlerini düşürmeye ve çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, AB regülasyonlarına uyum sağlamayı da mümkün kılıyor.
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde tamire götürülen cep telefonunun bataryası, şarj edilirken patladı. İşletme sahibi Emirhan Özdemir yangını söndürdü ve hasar gören telefonu dışarıya çıkarttı. Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Joanneum Research tarafından geliştirilen özel bir plastik, piezoelektrik etkisini kullanarak küçük hareketlerden bile elektrik enerjisi üretebiliyor. Bu plastik malzeme, sensörlerin enerji ihtiyacını karşılamak ve pil kullanımını gereksiz hale getirmek için büyük potansiyele sahiptir. Özellikle bisiklet lastiklerine uygulandığında, enerji üreterek lastik basıncını sürekli olarak iletebilir. Bu çevre dostu ve sürdürülebilir teknoloji, güneş enerjisiyle otomobil şarj etmek gibi birçok alanda kullanılabilir ve pil ihtiyacını ortadan kaldırabilir.
Dünyanın en büyük uzay şirketlerinden SpaceX tarafından sunulan Starlink hizmeti, Türkiye'ye de gelecek. Starlink, kırsal ve uzak bölgelerde yüksek hızda internet erişimi sağlayan bir uydu ağı olarak biliniyor. Türkiye'de hizmete başlaması planlanan Starlink'in fiyatı henüz belirlenmedi, ancak yurt dışında aylık 120 dolar olan fiyat göz önüne alındığında yaklaşık olarak aylık 3 bin 900 TL olabileceği tahmin ediliyor. Starlink hizmetinden yararlanmak isteyenlerin resmi web sitesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.
Beypazarı maden suyu, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik İşleri Dairesi tarafından sağlıksız bulunduğu gerekçesiyle resmi olarak yasaklandı. Ürünün sağlık riski oluşturduğu düşünülerek toplatılmaya başlandı. Maden suyunun yüksek miktarda bor içerdiği ve özellikle kadınlar için zararlı olduğu belirtiliyor. Beypazarı yönetiminin konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
SpaceX, Falcon 9 roketiyle 20 kez uzaya gönderme rekoru kırdı. Roketin herhangi bir özel bakımdan geçirilmediği ve oldukça dayanıklı olduğu belirtiliyor. Falcon 9'un 40 uçuşa kadar çıkabileceği konuşuluyor. SpaceX CEO'su Elon Musk'ın açıklaması merakla bekleniyor.
Demir Kubbe, İsrail'in kısa menzilli roket ve topçu mermilerine karşı geliştirdiği gelişmiş hava savunma sistemidir. 2011 yılından bu yana hizmette olan bu sistem, Gazze Şeridi ve Lübnan sınırından atılan roketlere karşı yüzde 90 başarıyla durdurma sağlamıştır. Demir Kubbe'nin özellikleri, fiyatı, füze maliyeti ve kullanan ülkeler hakkında tüm detayları paylaşıyoruz. Ayrıca İsrail, Demir Kubbe'yi daha da geliştirerek deniz platformlarında kullanmayı ve gaz platformlarını koruma altına alacak şekilde entegre bir savunma ağı kurmayı hedefliyor.
Yapay zeka tabanlı Lucia uluslararası yapay zeka zirvesinin açılışını yaptı İstanbul'daki uluslararası yapay zeka zirvesinde 'Lucia' sürprizi Türkiye ve MENA Bölgesinin en kapsamlı Yapay Zeka Zirvesi kapılarını açtı Hemen her alanda değişimin öncü lideri olan yapay zeka teknolojisindeki...
Netflix, yeni programı Bear Hunt için sunucu Holly Willoughby'e çelikten bir koruma halkası sağlayacak ve güvenlik için 1 milyon sterlin ayıracak. Programda Holly, Bear Grylls ve en az on ünlü, hayatta kalma becerileri öğrenerek çeşitli zorluklara katılacak. Costa Rica'nın ormanlarında artan suikastlar, saldırılar ve mafya cinayetleri nedeniyle özel güvenlik ekipleri, özel araçlar ve güvenli konaklama yerleri gerekecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?