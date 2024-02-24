Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sektör Zirvesi Antalya'da Gerçekleşiyor - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sektör Zirvesi Antalya'da Gerçekleşiyor

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sektör Zirvesi Antalya\'da Gerçekleşiyor

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, üye firmalarını bir araya getirerek siber güvenlik ekosistemine yön vermek için her yıl düzenlediği Sektör Zirvesi'ni Antalya'da gerçekleştiriyor. Zirvede, üye firmalar ve davetli yatırımcılar bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştiriyor. Ayrıca yerli ve yabancı firmalar arasında işbirlikleri için platform sunuluyor. Zirve, siber güvenlik alanında önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.

24.02.2024 18:12  Güncelleme: 18:13
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Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, her yıl düzenlediği Sektör Zirvesi ile üye firmalarını bir araya getirerek siber güvenlik ekosistemine yön veriyor. Bu yılın zirvesi, 22-25 Şubat tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşiyor. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, zirveden önemli notları paylaştı.

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Zirvede, üye firmalar Speed Meetworking ve Follow Up Meetworking etkinlikleri ile bir araya gelerek hem birbirleriyle hem de davetli yatırımcılarla görüşme fırsatı buluyor. Davetli yatırımcılar, etkinliğe katılacaklar ve yatırım bekleyen üye firmalarla görüşmeler gerçekleştirecek.

B2B görüşmeleri ise yerli yatırımcılar ve yabancı entegratörler ile distribütörler arasında detaylı görüşmeler için bir platform sunulacak. Azerbaycan'dan Devlet Güvenlik Hizmeti ve AKTA, firmalar ise Defscope, Azintelecom, B&B Security Alliance, Techpro DC, A2Z; BAE'den SecureB4 ve Ras Infotech; İsviçre'den Elcore Group; Malezya'dan MDEC ve Firmus; Singapur'dan Athena Dynamics ve Suudi Arabistan'dan Cyber Shield firmalarıyla olası işbirliklerinin yolunu açmayı hedefleniyor.

"Cyber Security Mesh-Siber Güvenlik Konsorsiyumu" başlıklı oturumda ise birlikte üreten ve kazanan bir ekosistem için beyin fırtınası yapılacak. Zirvenin klasikleşen etkinliklerinden biri olan Ödül Töreni'nde ise firmalar belirli kategorilerdeki başarılarına layık görülen ödülleri alacak. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sektör Zirvesi, siber güvenlik alanında önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor, katılımcılarına yeni işbirlikleri ve fırsatlar sunuyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Sektör Zirvesi Antalya'da Gerçekleşiyor - Son Dakika

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