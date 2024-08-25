TUSAŞ'ın Endonezya'daki iştiraki açıldı - Son Dakika
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Teknoloji

TUSAŞ'ın Endonezya'daki iştiraki açıldı

TUSAŞ\'ın Endonezya\'daki iştiraki açıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ'ın Endonezya'nın Bandung şehrindeki iştiraki 'Turkish Aerospace Indonesia'nın açılışına katıldı. Görgün, açılışta yapılan ikili antlaşmalara şahitlik ettiğini belirterek, Türkiye ve Endonezya arasındaki stratejik ortaklığın güçleneceğine inandığını ifade etti.

25.08.2024 20:01
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ'ın Endonezya'nın Bandung şehrindeki iştiraki "Turkish Aerospace Indonesia"nın açılışına katıldı.

Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Turkish Aerospace Indonesia"nın açılışında bulunmaktan ve yapılan ikili antlaşmalara şahitlik etmekten büyük onur duyduğunu belirterek, "Bu şirketin HÜRJET, GÖKBEY ve uzay sistemleri gibi kritik projelere mühendislik desteği sağlayarak Türkiye ve Endonezya arasındaki stratejik ortaklığı daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri haline gelen savunma sanayisi sektörünün, bu ve benzeri ortaklıklarla daha da güçlendiğine şahit olmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Turkish Aerospace Indonesia'nın bu aşamaya gelmesinde katkısı olan başta Endonezyalı dostlarımız olmak üzere bu şirketin kurulumda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Gelecekte de birlikte daha büyük başarılara imza atacağımız inancıyla Turkish Aerospace Indonesia'nın Türkiye ve Endonezya'ya hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji TUSAŞ'ın Endonezya'daki iştiraki açıldı - Son Dakika

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