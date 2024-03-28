Teknoloji

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'yı akıllı bir kent yapmak için bilime ve teknolojiye yatırım yapıyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren fiber altyapı, IP telefonlar ve dijital bilgiye dayalı belediyecilik gibi birçok yeniliğe imza atan Yazıcı, Tuzla'yı Türkiye'nin ilk akıllı şehirlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, Dr. Şadi Yazıcı ile bir araya geldi.

Türkiye'nin en teknolojik belediye başkanıyla sohbet ettik!

Yazıcı'nın vizyonunun en önemli somut örneklerinden biri Teknopark Merkezi (Tekmer). Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından kurulan Tekmer, girişimcilere ve start-up'lara destek olmak için ofis imkanı, network ortamı ve maddi manevi destekler sunuyor. Hedef, Tuzla'dan unicorn çıkarmak.

Yenilenebilir enerjiye de önem veren Yazıcı, Tuzla'yı karbon nötr bir ilçe yapmak istiyor. Bu nedenle güneş panelleri ve rüzgar tribünleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılıyor. Yazıcı, "Tekmer, Tuzla'nın ve Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir proje. Girişimcilerimize ve start-up'larımıza destek olarak Tuzla'yı bir inovasyon merkezine dönüştürmek istiyoruz. Tekmer'den unicorn çıkacağına inanıyorum." dedi.

Yenilenebilir enerjiye de önem veren Yazıcı, Tuzla'yı karbon nötr bir ilçe yapmak istiyor. Bu amaçla güneş panelleri ve rüzgar tribünleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlar yapılıyor. Yazıcı, "Tuzla'yı daha yaşanabilir bir şehir yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak hem çevreyi korumak hem de enerji maliyetlerini düşürmek istiyoruz." diyor.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olan Yazıcı, seçmenlerden destek istiyor. "Ben gençlere ve bilime güveniyorum. Tuzla'yı daha da güzel bir şehir yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. 31 Mart'ta sandığa gidip demokrasiye sahip çıkmalarını rica ediyorum." diyen Yazıcı, Tuzla'nın geleceği için önemli bir seçim olduğunu belirtiyor.