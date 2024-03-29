Twitch, dünyanın en popüler dijital yayın platformları arasında yer alıyor. Bu kapsamda platformda oyundan müziğe, turnuvalardan sohbetlere kadar birçok çeşit içerikte yayın yapılabiliyor. Ancak kullanıcıların şikayetçi olduğu bir nokta var.
Zira platformda müstehcenlik etiketi altında vücudunun belirli kısımlarını öne çıkarıp bundan para kazanmaya çalışan yayıncılar var. Bu da kimi kesimler tarafından pek de olumlu karşılanmıyor. Son gelişmelere göre Twitch, bunun için bir adım attı.
Twitch'ten teşhircilik yapan yayıncılara darbe
Son birkaç aydır müstehcen içerikler tartışmaları ile adından söz ettiren Twitch, bugün dikkat çeken bir karara imza attı. Buna göre şirket, teşhircilik yapan yayıncıların tam anlamıyla önüne taş koyacağını açıkladı.
Twitch'in resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre uzun süre boyunca vücudun mahrem bölgelerinin odaklanıldığı yayınlara izin verilmeyecek. 29 Mart günü itibariyle yürürlüğe girecek bu kurala göre platform, bu içerikleri yayınlayan yayıncıları yasaklayacak.
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Twitch tarafından yapılan ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Topluluk Kurallarımız, Twitch'i sıcak bir yer haline getirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Twitch'teki içerik her zaman gelişiyor ve kurallarımızın amaçlandığı gibi çalıştığından ve ortaya çıkan davranışlara ayak uydurduğundan emin olmak istiyoruz. Gerektiğinde, davranışlardaki bu değişiklikleri yakalamak için kurallarımızda güncellemeler yapıyoruz ve böylece topluluk için nelere izin verildiği açık. 29 Mart Cuma gününden itibaren, uzun süre boyunca mahrem vücut bölgelerine odaklanan içeriklere izin verilmeyecek.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Twitch'in bu adımını nasıl karşılıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Twitch, teşhircilik yapan yayıncılara darbe vuruyor - Son Dakika
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