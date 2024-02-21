Twitch Türkiye Aylık Abonelik Fiyatlarına Zam Geldi

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Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Twitch, kullanıcılara, yayın kanallarına destek olabilmeleri için abonelik olabilme imkanı sunuyor. Belirli bir ücrete sahip olan abonelikler için kısa süre önce zam yapıldı. İşte Twitch Türkiye aylık abonelik fiyatı…

Twitch Türkiye için aylık abonelik fiyatı ne kadar oldu?

Twitch, bugün resmi web sitesi üzerinden yaptığı duyuruda birkaç ülke için aylık abonelik ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Bu ülkeler arasında Avustralya, Kanada ve Birleşik Krallık bir yana Türkiye de yer aldı. Peki fiyatlar nasıl değişti?

Bilindiği üzere abonelik tarafında üç kademe sunuluyor. Bu kademelere göre farklı avantajlar sağlanıyor. Türkiye dışındaki ülkelerde yalnızca birinci kademeye zam yapılmışken, ülkemiz için üç kademenin de fiyatı güncellendi.

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Twitch 1. kademe aboneliğin aylık fiyatı 9,90 TL'den 43,90 TL'ye yükseldi. Buna göre yüzde 333 oranında bir zam söz konusu. 2. kademenin aylık fiyatıysa yüzde 340 oranında artarak 19,99 TL'den 87,90 TL'ye çıktı. En üst kademe olan 3. kademe ise artık aylık 49,99 TL değil, 215,90 TL.

Twitch Türkiye yeni aylık abonelik fiyatları şu şekilde;