Twitter\'a saatlerdir erişim sağlanamıyor

Sosyal medya platformu X'e saatlerdir erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu X çöktü. Platforma saatlerdir erişim sağlanamazken, sorunun küresel çapta yaşandığı öğrenildi.

Konuya ilişkin X'ten resmi bir açıklama gelmedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise X (Twitter) servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor." ifadesini kullandı.

Sayan, sosyal medya hesabından, X'de yaşanan kesintiye ilişkin paylaşımında, şu bilgilere yer verdi: "X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyorlar."