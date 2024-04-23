Twitter alternatifi Post News kapatıldı

Teknoloji

Elon Musk'ın satın alımının ardından Twitter'a alternatif olan sosyal medya platformları zor günler geçiyor. Bu hizmetlerden biri olarak ortaya çıkan Post News, önümüzdeki birkaç hafta içinde resmen kapatılacağını duyurdu.

Twitter alternatifi Post News iptal edildi

Geçtiğimiz yılın sonlarında eski Waze CEO'su Noam Bardin tarafından geliştirilen Post News, temelde Twitter benzeri bir hizmet sunacaktı. Kullanıcıların büyük yayıncıların abonelik tabanlı makaleleri uygun fiyatlarla okumasını sağlıyordu.

Andreessen Horowitz'ten yatırım almayı başaran Post News, "zehirlerden arınmış bir topluluk" oluşturmayı amaçlıyordu. 2023'ün başlarında beta testlerini tamamlayan uygulama, bu süre içerisinde yaklaşık 450 bin kişinin ilgisini çekmeyi başardı.

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Post News bu süre içerisinde bir mobil uygulama geliştirdi ve gerçek zamanlı bildirimler göndermeye başladı. Ancak Post News'in "gerçek bir işletme veya önemli bir platform haline gelecek kadar hızlı büyümediği" dile getirildi.

Şirketin hızlı büyümeyi gerçekleştirmek için doğru kombinasyonu yaratmakta zorlandığı düşünülüyor. Kullanıcıların 31 Mayıs'a kadar içerikleri indirebileceği ve makale ödemelerindeki bakiyelerini çekebilecekleri açıklandı.

Twitter rakibi olmayı hedefleyen Post News'in ömrü oldukça kısa sürdü. Mastodon ve Bluesky gibi bazı alternatiflerin hala büyümeye devam ettiğini de söylemek gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter rakibi uygulamalar mantıklı mı? Siz Twitter rakibi uygulamaları kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.