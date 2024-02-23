Uber, Hindistan\'da yatırımlarını artırıyor

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Yeni projeleriyle gündem olmaya devam eden Uber, bu kez de Hindistan için yaptığı yatırımları artırmaya karar verdi. Amerika dışındaki büyük pazarlardaki hakimiyetini artırmak istediği uzun süredir bilinen firma, yüksek nüfuslu Hint halkının büyük potansiyelinden faydalanmak istiyor.

Şirket özellikle ülkedeki scooter ve motosiklet hizmetlerinin sayısını ve kalitesini geliştirmek istiyor. Fakat aynı sektördeki yerli Ola firmasının da rekabette avantajlı durumda olduğunu söyleyenler mevcut. İşte tüm detaylar…

Uber, Hindistan için umutlu

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, Hindistan için beklenmedik sürprizleri olduğunu ve ülkedeki faaliyetleri hakkında uzun dönemli bir bakış açısına sahip olduklarını açıkladı. Scooter ve motorsiklet ulaşımını sektörün en zorlu alanlarından biri olarak nitelendiren Khosrowshahi, otobüs ulaşımı için de devrimsel bir hizmet sunabileceklerini belirtti. Hint hükümetinin de ülkeye yeni yatırımcılar çekme politikası kapsamında Uber'e bazı teşvikler sağlayabileceği de konuşuluyor.

Çin ve Uzakdoğu Asya'daki hizmetlerini durduran Uber'in bu hamlesi, birçok kişiyi şaşırtmış durumda. Bu durum, ilk yıllık kazancına imza atan şirketin yeni bir pazarlama stratejisine adam attığını gösteriyor olabilir.

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Alım gücü düşük olan ülkelerden olan Hindistan'da, doğru bir fiyat belirleme taktiği izlemek de kritik bir önem taşıyor. Firmanın uzun vadede ne kadar başarılı olacağını ise önümüzdeki zamanda hep beraber göreceğiz. Ancak tüm bu gelişmelerin Hint halkının yararına olmasını umuyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Uber'in uyguladığı strateji doğru mu? Başarılı olabilecekler mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.