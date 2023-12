Ubisoft Store\'da Kış İndirimleri Başladı

Dünyanın en büyük oyun geliştiricilerinden Ubisoft, kendi mağazası Store'da kış indirimlerini başlattı. Böylelikle Assassin's Creed serisinden Far Cry'a, Tom Clancy's oyunlarından Watch Dogs Legion'a kadar pek çok popüler yapım düşük fiyatla buluştu. İşte Ubisoft Store indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar…

Ubisoft Store kış indirimlerinde göze çarpan oyunlar

Büyük kampanya kapsamında 2020 yılında çıkış yapan Assassin's Creed Valhalla (Deluxe Edition) fiyatı 939 TL'den 234,75 TL'ye düştü. Yüzde 75 oranında bir indirim söz konusu. Assassin's Creed Mirage fiyatı ise 849 TL yerine 594,30 TL.

Akabinde 2008 yılında piyasaya sürülen serinin ilk oyunu Far Cry ise yüzde 70 indirim ile 119 TL'den 35,70 TL'ye düştü. Bu fiyat, Far Cry 2 için de geçerli. Öte taraftan Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Deluxe Edition) ise 349 TL'den 115,17 TL'ye düştü.

Ubisoft Store kış indirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;