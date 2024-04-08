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Bugün sabah saatlerinde Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya Nükleer Enerji Santrali Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan ve dünyada ender görülen bir dizi saldırıya uğradı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Ukrayna, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali üzerine İHA saldırısı yaptı!

Ukrayna tarafından Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlenen saldırılar, insansız hava araçları (İHA'lar) kullanılarak gerçekleştirildi ve özellikle üç farklı bölgeyi hedef aldı. İlk saldırı yerel saatle 11.38'de santralin kantinine yakın bir alana yapıldı ve sonucunda biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı.

Bu olayın ardından yarım saat geçtikten sonra santralin kargo limanı bölgesine ve kısa bir süre sonra da santralin altıncı güç ünitesinin bulunduğu bir kubbe daha İHA saldırısına maruz kaldı. Bu saldırılar sırasında nükleer santralde şans eseri herhangi bir kritik hasar meydana gelmedi ve can kaybı yaşanmadı. Doğal arka plan radyasyon değerleri değişmedi ve güvenli seviyeleri aşmadı.

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Rusya'nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom da bu saldırıları sert bir dille kınadı ve uluslararası toplumu özellikle de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve İran hükümetini Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santraline yapılan bu saldırıların ciddiyetini anlamaya ve buna karşı harekete geçmeye çağırdı. Rosatom, Avrupa Birliği ülkelerini de bu tehlikeye karşı birlik olmaya ve olası bir tırmanmayı önlemek için gerekli adımları atmaya davet etti.