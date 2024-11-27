UNESCO Raporu: Sosyal Medya Fenomenleri Bilgi Doğruluğuna Dikkat Etmiyor

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UNESCO raporuna göre, dijital içerik üreticilerinin çoğu doğruluğunu teyit etmediği bilgiyi paylaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 45 ülkeden en az 1000 takipçisi bulunan 500 sosyal medya fenomeniyle yaptığı anketin raporunu yayımladı. Raporda, 500 sosyal medya fenomeninin yüzde 62'sinin, doğruluğunu teyit etmeden bilgi paylaştığı bildirildi.

Dijital içerik üreticilerinin yaklaşık yüzde 33,5'inin bilgiyi aldıkları kaynağın güvenilirliğine bakmadan paylaşım yaptığı kaydedilen raporda, içerik üreticilerinin yüzde 41,7'sinin de bilgi kaynağının güvenilirliğini, kaynağın popülerliğiyle ölçtüğü belirtildi.

Raporda, fenomen içerik üreticilerinin yalnızca yüzde 17'sinin paylaşacakları bilginin güvenilirliğini tespit etmek için kanıt ve belgeleri incelediği, yüzde 58,1'inin içeriklerini belirlerken kişisel deneyimlerini kaynak olarak kullandığı ve yüzde 38,7'sinin de kaynak olarak araştırmalarını veya konuya aşina kişilerle yaptıkları görüşmeleri kullandığı aktarıldı.

Kitlelerin bilgiye ulaşmak için dijital içerik üreticilerine daha fazla başvurdukça, içerik üreticilerinin doğruluğa öncelik verme ihtiyacının kritik hale geldiği vurgulanan raporda, "Yanlış bilgi ve dezenformasyon, güveni hızla aşındırarak şüpheciliğe ve takipçilerden kopmaya yol açabilir" denildi.