Üniversiteli öğrencilerden çocukların yapay zeka kullanımına "DüşünAI" çözümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üniversiteli öğrencilerden çocukların yapay zeka kullanımına "DüşünAI" çözümü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üniversiteli öğrencilerden çocukların yapay zeka kullanımına "DüşünAI" çözümü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri, çocukların yapay zekayı bilinçli kullanmasını ve hazır yanıtlar yerine kendi fikirlerini geliştirmesini sağlamak amacıyla "DüşünAI" uygulamasını geliştirdi Öğrencilerden Kadir Kurtuluş: "Bu sistemde ebeveynler tarafından tabletlere ve telefonlarına yüklenen uygulamamız çocukların yapay zeka süresini, neden kullandığını, ne amaçla kullandığını tespit edip ölçüm yapıyor ve veliye bilgilendirme yapıyor"

MÜSLÜM ETGÜ-GÖKHAN ÇALI - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ARGE-T Karşı Takımı, çocukların yapay zeka araçlarını bilinçli ve amacına uygun kullanmasını desteklemek amacıyla geliştirdikleri "DüşünAI" projesiyle TEKNOFEST 2026 Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması'nda finale kaldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencileri, çocukların ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanımını takip etmeye ve bu araçlardan bilinçli yararlanmalarını sağlamaya yönelik "DüşünAI" uygulamasını geliştirdi.

TEKNOFEST 2026 Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması'nda finale kalan 32 proje arasında yer alan uygulama, velilere çocuklarının yapay zeka araçlarını ne kadar süreyle ve hangi amaçla kullandığına ilişkin bilgi sunuyor.

Uygulamada kullanım süresi sona yaklaşan çocuğun erişimi doğrudan engellenmiyor. Çocuğun önce kendi fikrini yazması teşvik edilerek yapay zekadan hazır yanıt almak yerine düşüncelerini ortaya koyması amaçlanıyor.

"Uygulama, çocuğa yapay zekayı ne amaçla kullanacağını soruyor"

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Buse Yağdıran, AA muhabirine, DüşünAI projesiyle TEKNOFEST 2026 Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışması'na katıldıklarını söyledi.

Projelerinin finale kalan 32 takım arasında yer aldığını belirten Yağdıran, "Önleme Teknolojileri" kategorisinde mücadele ettiklerini aktardı.

DüşünAI'ın çocukların yapay zeka kullanımını kısıtlamak yerine bu araçları öğrenme amacıyla kullanmalarını desteklediğini anlatan Yağdıran, uygulamanın çocuğa yapay zekayı hangi amaçla kullanacağını sorduğunu belirtti.

Yağdıran, "Uygulama, çocuğa yapay zekayı ne amaçla kullanacağını soruyor, süre dolmaya yaklaştığında uygulamayı kilitlemek yerine önce kendi fikrini yazmaya yönlendiriyor. Veli ise yalnızca kullanım süresini değil, kullanım amacını da görebiliyor. Bugün sunumumuzu yaptık. Umarım güzel haberler alırız." dedi.

"Bu projemizle yapay zeka bağımlılığının önüne geçmeyi hedefliyoruz"

Kadir Kurtuluş ise hazırladıkları projenin sunumlarını Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele çadırında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projelerinin son zamanlarda yeni gelişen yapay zeka bağımlılığı üzerine olduğunu ifade eden Kurtuluş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız yapay zekayı kullandıkça bağımlı olabiliyorlar. Buna karşı önlem olarak biz de DüşünAI sistemimizi geliştirdik. Bu sistemde ebeveynler tarafından tabletlere ve telefonlarına yüklenen uygulamamız çocukların yapay zeka süresini, neden kullandığını, ne amaçla kullandığını tespit edip ölçüm yapıyor ve veliye bilgilendirme yapıyor. Gerekli görülmesi durumunda veli süresini kısaltabiliyor veya süresini artırabiliyor. Bu projemizle yapay zeka bağımlılığının önüne geçmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiKadir KurtuluşYapay ZekaTeknolojiSon Dakika

Soma’da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Kaymakam ile başsavcının ’patates’ kavgasının perde arkası ortaya çıktı Kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası ortaya çıktı
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
13:08
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 15:00:36. #7.13#
SON DAKİKA: Üniversiteli öğrencilerden çocukların yapay zeka kullanımına "DüşünAI" çözümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei