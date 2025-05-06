Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Türk rap müziğinin dikkat çeken isimlerinden Lvbel C5 (Süleyman Burak Bodur), şarkı sözlerinde uyuşturucu kullanımını teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Galatasaray'ın olası şampiyonluk kutlamalarında sahne alacağı konuşulan genç sanatçının adli sürece dahil edilmesi, müzik ve spor dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Lvbel C5 ismiyle bilinen rap müzik sanatçısı Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle ifadesinin alınması için Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağırıldı. Burada ifadesi alınan Bodur, daha sonra Gebze Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Süleyman Burak Bodur, tutuklanarak Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Hakkında yaptığı şarkılarda uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan ve sosyal medya platformlarında Lvbel C5 lakabı ile bilinen S.B.B. isimli şahıs hakkında hazırlanan tahkikat evrakları neticesinde 05.05.2025 günü sevk edildiği Gebze Adliyesince TCK 190 uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu kapsamında tutuklanmıştır'' ifadeleri kullanıldı

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI GÜNDEMDE

Lvbel C5 hakkında "uyuşturucu kullanımını özendirme" suçlamasıyla dava açıldı. Sanatçının 5 ila 10 yıl arasında hapis istemiyle yargılanması bekleniyor.

GALATASARAY KUTLAMASI BELİRSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Lvbel C5'in, Süper Lig'de sona yaklaşırken şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Galatasaray'ın kutlamalarında sahne alacağı konuşuluyordu. Ancak tutuklanması, bu planların rafa kalkmasına neden oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten ise konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.