Unreal Engine 5 ile 3 Aylık Oyun Geliştirme Programı Başvuruları Başladı

Teknoloji

Co-Founder Academy ve Skilled Hub iş birliğiyle, oyun geliştirme alanında kendinizi geliştirmek ve sektörde bir adım öne çıkmak isteyen herkes için mükemmel bir fırsat sunmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. fillstudyo'nun kurucusu ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde deneyimli bir eğitmen olan Zafer Masalcı liderliğinde gerçekleşecek olan 3 aylık online Unreal Engine 5 oyun geliştirme programımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz.

Program, bugünden itibaren başvurulara açık olup, son başvuru tarihi 10 Mayıs olarak belirlendi. Bu özel program, katılımcılara Unreal Engine 5 ve oyun geliştirme süreçlerinde derinlemesine bilgi ve pratik beceriler kazandıracak 132 saatlik yoğun bir eğitim sürecini kapsıyor.

Program boyunca, katılımcılar oyun geliştirmede kullanılan temel teknik yetkinliklerden, iletişim ve iş becerilerine, ileri düzey tekniklere ve uygulamalı atölye çalışmalarına kadar geniş bir yelpazede eğitim alacaklar.

Unreal Engine 5 ile hayallerinizi oyuna dönüştürme vakti!

Bu eğitim programı, teorik bilgilerin yanı sıra gerçek dünya örnekleri ve uygulamalı projelerle desteklenecek, böylece katılımcılar öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı bulacaklar. Unreal Engine 5'in sunduğu gelişmiş özellikler ve araçlar sayesinde, katılımcılar kendi oyunlarını tasarlama ve geliştirme yeteneğine sahip olacak, aynı zamanda sektördeki en güncel bilgileri ve uygulamaları öğrenme fırsatı yakalayacaklar.

Eğitimimiz, oyun dünyasında etkili oyunlar yaratma, kullanıcı deneyimini optimize etme ve oyun performansını artırma gibi konularda derinlemesine bilgi ve beceri kazandıracak. Programın sonunda, katılımcılar Unreal Engine 5 oyun geliştirme alanında sağlam bir temele sahip olacak ve edindikleri bilgi ve becerileri kariyerlerinde veya kendi projelerinde etkin bir şekilde kullanabilecekler.

Bu benzersiz eğitim fırsatını kaçırmayın ve oyun geliştirme dünyasında kendinize sağlam bir yer edinin. Şimdi kaydolun ve sadece bir oyun geliştirici olmanın ötesinde, oyun sanatında yenilikçi ve yaratıcı bir lider olma yolunda ilk adımınızı atın. Sizi, oyun geliştirme konusunda tutkulu ve yetenekli bir toplulukla bir araya getirecek bu heyecan verici yolculuğa davet ediyoruz. Oyun geliştirmenin sınırlarını zorlayalım ve birlikte yeni dünyalar yaratalım!

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