Uzay Kongresi\'nde 4 astronot, Aksu\'daki uçak okulunda öğrencilerin sorularını yanıtladı

Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında aralarında Gökhan Erdem'in de bulunduğu 4 astronot, Aksu ilçesindeki uçak okulunu ziyaret etti. Astronotlar okulun hangarlarını gezerek, öğrencilerin uzayla ilgili sorularını yanıtladı.

77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında gerçekleştirilen sosyal etkinlik programında astronotlar, Aksu'daki uçak okulunda öğrencilerle buluştu. Okulun eğitim alanlarını ve hangarlarını gezen astronotlar, uçuş simülatörlerini de inceledi. Öğrenciler, astronotlara uzay, havacılık ve gelecekteki uzay çalışmalarıyla ilgili sorular yöneltti.

Uçak Okulu Müdürü Haldun Çevik, ziyaretin öğrenciler açısından önemli olduğunu belirterek, "Dünya Uzay Zirvesi Antalya'mızda gerçekleştiriliyor. Zirve kapsamında okulumuzda 4 astronot ve bir moderatör eşliğinde öğrencilerimiz uzayın derinliklerini keşfediyor. Öğrencilerimizin hedefi aslında dünya değil, uzaya doğru ilerlemek. Bu söyleşi ve ziyaretlerle bütün dünyanın gözü okulumuzda olacak. Eğitimimiz sonucunda öğrencilerimizin de okulumuzla beraber inşallah Türk çocukları uzayda yer alacaklar" dedi.

"Havacılık ve denizcilik sektörünün güçlenmesi gerekiyor"

Astronot Gökhan Erdem ise, okulda verilen eğitimin önemine dikkat çekerek, farklı alanlarda uygulamalı eğitim imkanlarının bulunduğunu söyledi. Okuldaki simülasyonları inceleyen Erdem, "Gerçekten çok mutluyuz. Öncelikle verilen kıymet çok önemli. Çok farklı bölgelerde, çeşitli tiplerde eğitim alabilecekleri imkanlar var. Bugün gelen misafirlerim Amerikalıydı, çok beğendiler. Simülasyonları gördüler, jetleri çalıştırdılar" diye konuştu.

Okulda yaklaşık 380 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Erdem, havacılık ve denizcilik sektörlerinde yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu belirtti. Erdem, "Endüstriyi güçlendirecek, havacılık ve denizcilik sektörünü güçlendirecek öğrencilerin yetişmesi bir ihtiyaç. Bu sektörler 24 saat devam eden sektörler. 24 saat görev alması gereken insan kadromuz ve insan gücümüz olması gerekiyor. Bu noktada bu okul da çok önemli" dedi.

Uzay çalışmalarının stratejik önemine de değinen Erdem, Türkiye'nin uzay ve teknoloji alanında kendi çalışmalarını geliştirmesi gerektiğini ifade ederek, bu alanda yöneticiler, bakanlıklar, sanayiciler ve yatırımcılar tarafından çeşitli projeler üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Ziyaret, astronotların öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.