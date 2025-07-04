Valilik uyardı! Saat 15.00\'te sirenler çalacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ASELSAN işbirliği ile hayata geçirilen İkaz ve Alarm Sitemi Kurulum Projesi yurt genelinde devam ediyor. Proje, düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı önceden ikaz ve alarm sistemi kurulmasını öngörüyor. Proje kapsamında çeşitli kentlerde zaman zaman testler gerçekleşiyor. Bu testlerden biri bugün Kocaeli'nde gerçekleşecek.

SAAT 15.00'E DİKKAT

Proje kapsamında kent genelinde saat 15.00'te ikaz alarmları çalacak. Test, anons ve 60 saniye düz siren sesi şeklinde yapılacak.

VALİLİKTEN "PANİK YAPMAYIN" UYARISI

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu'nun 24'üncü maddesine istinaden; düşman hava saldırıları, radyoaktif serpinti tehlikesi ile diğer doğa ve insan kaynaklı tehlikelere karşı önceden halkı uyararak gerekli tedbirleri almaları için, AFAD Başkanlığınca ülke düzeyinde "İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi" yürütülmektedir.

Söz konusu proje kapsamında ilimizde AFAD ve ASELSAN işbirliğiyle yapılan yerli ve milli projenin kurulum çalışmaları tamamlanmıştır.

İl genelinde 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 15.00'te sistemin Test'i yapılacaktır.

Test esnasında Test İkazı (Dikkat Dikkat İlimizde Kurulan İkaz ve Alarm Sisteminin Test Yayınıdır. Lütfen Panik Yapmayınız! Anonsu + 60 sn. Düz Siren Sesi şeklinde) yapılacaktır.

Yüksek sesle yapılacak İkaz ve Alarm Sisteminin Test'i sırasında kurum, kuruluşlar ve vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri, test yayınları sebebiyle endişeye kapılmamaları önemle rica olunur."