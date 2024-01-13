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Valve Hayran Projelerini İptal Etti: Team Fortress: Source 2 ve Portal 64 Rafa Kaldırıldı - Son Dakika
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Valve Hayran Projelerini İptal Etti: Team Fortress: Source 2 ve Portal 64 Rafa Kaldırıldı

Valve, Team Fortress: Source 2 ve Portal 64 adlı merakla beklenen hayran projelerini Dijital Telif Hakkı Yasası (DMCA) yayından kaldırma talepleriyle durdurdu. Her iki projenin de Valve'ın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle geliştirmeye son verildi. Team Fortress: Source 2'nin GitHub kaynakları engellendi ve Portal 64 projesi Nintendo'nun tescilli kütüphanelerine olan bağımlılığı nedeniyle rafa kaldırıldı.

Valve Hayran Projelerini İptal Etti: Team Fortress: Source 2 ve Portal 64 Rafa Kaldırıldı
13.01.2024 - 12:29,  Güncelleme: 12:32
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Hayran projelerinin kalbine darbe vuran Valve, merakla beklenen iki girişim olan Team Fortress: Source 2 ve Portal 64'e karşı Dijital Telif Hakkı Yasası (DMCA) yayından kaldırma talepleri yayınladı. Klasik Valve oyunlarını yeniden canlandırmaya ve yeniden hayal etmeye adanmış her iki hayran girişimi de Valve'ın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi nedeniyle aniden durduruldu ve geliştirmeye son verildi.

Valve hayran projelerini iptal etti, Team Fortress: Source 2 ve Portal 64 rafa kaldırıldı

Valve'ın ikonik nişancı oyununu Source 2 motoruna aktarmayı amaçlayan hayran odaklı bir girişim olan Team Fortress: Source 2'yi iptal etti. Valve'ın bir DMCA yayından kaldırma bildirimi yayınlaması, projenin GitHub'daki kaynaklarının engellenmesiyle son buldu.

Hello everyone. We have some unfortunate news to share with you.

Today, we received a DMCA takedown from Valve on all our public GitHub repositories and all its forks made by the community.https://t.co/BQvtPwjPtn

— Team Fortress: Source 2 (@TeamFortressS2) January 10, 2024

Amper olarak bilinen geliştirme ekibi, Team Fortress 2'ye yeni bir soluk getirmek amacıyla 2021'den beri proje üzerinde çalışıyordu. Garry's Mod'un ruhani halefi olan s&box çerçevesinde klasik oyunun yeni bir versiyonunu öngören proje oldukça iddialıydı.

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Projenin geleceği ve s&box'taki son motor değişikliklerinin yarattığı zorluklarla ilgili şirket içi tartışmalara rağmen, Team Fortress: Source 2 zaten geliştirmeyi durdurma kararı almıştı. Ancak DMCA sebebiyle yayından kaldırılması tabuta çakılan son çivi oldu ve hayran odaklı girişim resmen sona erdi. Geliştirme ekibi, Valve'ın fikri mülkiyetini korumak için yasal hakkını kabul ederek, üç yıllık geliştirme süresi boyunca alınan destek için minnettarlığını dile getirdi.

Paralel olarak, Valve'ın 2007 klasiği Portal'ı Nintendo 64 donanımına getirmeyi amaçlayan bir hayran projesi olan Portal 64 de benzer bir kadere sahip oldu. İlerlemesini 5 Ocak'ta yayınladığı bir video ile paylaşan proje, Nintendo'nun tescilli kütüphanelerine olan bağımlılığı nedeniyle rafa kaldırıldı. Portal 64 için yapılan Patreon güncellemesi projenin kapatıldığını doğruladı ve yayın gösteriminin ardından yaşanan kısa süreli heyecanın ardından hayranları hayal kırıklığına uğrattı.

Valve Hayran Projelerini İptal Etti: Team Fortress: Source 2 ve Portal 64 Rafa Kaldırıldı

Hem Team Fortress: Source 2 ve Portal 64, sevilen klasiklere yeni bir soluk getirmek için gönüllülerin zaman ve becerileriyle katkıda bulunduğu tutkulu geliştirme ekipleri tarafından desteklenmişti.

God of War ve Horizon dizileri hakkında yeni bilgiler geldi!

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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SON DAKİKA: Valve Hayran Projelerini İptal Etti: Team Fortress: Source 2 ve Portal 64 Rafa Kaldırıldı - Son Dakika
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