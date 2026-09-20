Van'da 453 öğrenci DENEYAP uygulama sınavında proje tasarladı - Son Dakika
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Van'da 453 öğrenci DENEYAP uygulama sınavında proje tasarladı

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Van\'da 453 öğrenci DENEYAP uygulama sınavında proje tasarladı
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DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 2026 öğrenci seçme sürecinin son aşaması olan uygulama sınavına Van'dan 453 öğrenci katıldı. Sınavda başarılı olan öğrenciler, kontenjan dahilinde 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alacak.

Türkiye'nin teknoloji üreten gençlerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri için yapılan 2026 öğrenci seçme sınavına Van'dan 453 öğrenci katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle yürütülen DENEYAP Türkiye kapsamında Türkiye genelinde önceki aşamaları başarıyla tamamlayan 49 bin 52 aday öğrenci, bugün uygulama sınavına katıldı. İki yılda bir gerçekleştirilen DENEYAP öğrenci seçme sürecinin son aşaması olan uygulama sınavı, Türkiye geneli olduğu gibi Van'da da İpekyolu Çok Amaçlı Spor Salonu ve Tuşba Gençlik Merkezi'nde yapıldı.

Uygulama sınavında öğrencilerin yalnızca teorik bilgileri değil; problem çözme, özgün düşünme, yenilikçi çözüm geliştirme, proje tasarlama ve kendini ifade etme becerileri de değerlendirildi. Aday öğrenciler, kendilerine verilen tema doğrultusunda özgün bir proje tasarlayarak ve tasarladığı projeyi jüri üyelerine sundu. Böylece öğrencilerin bir fikri projeye dönüştürme süreçlerindeki yaklaşım ve becerileri de değerlendirildi. Lise ve ortaokul öğrencileri için iki ayrı seansta gerçekleştirilen sınav, lise grubu için 08.00-13.00, ortaokul grubu için de 13.30-18.30 saatleri arasında yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uygulama sınavını başarıyla tamamlayarak belirlenen kontenjanlar dahilinde DENEYAP Teknoloji Atölyelerine kabul edilecek öğrencilerin 36 ay boyunca ücretsiz teknoloji eğitimi alma fırsatı elde edeceği belirtildi. Açıklamada, "DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile gençlerin teknoloji geliştirme ve üretme yetkinliklerinin artırılması; problem çözebilen, eleştirel düşünebilen, yenilikçi fikirlerini projelere dönüştürebilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeyi amaçlayan DENEYAP Türkiye; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı iş birliğiyle yürütülüyor. Atölyelerinde öğrenciler, uzun soluklu ve uygulama ağırlıklı eğitimlerle teknoloji alanında bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulacak. Program kapsamında gençlerin erken yaşta teknoloji geliştirme kültürüyle buluşması ve Türkiye'nin teknoloji geliştiren insan kaynağına katkı sunacak bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor" denildi.

Kaynak: İHA
TeknolojiEğitimVanSon Dakika

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