Vestel, 1.000 kW (1 MW) Hızında Şarj İstasyonu Üretecek

Teknoloji

Son yıllarda elektrikli araçlar, Türkiye ile birlikte pek çok ülkede giderek yaygınlaşıyor. Özellikle hava kirliliğini önemli ölçüde azaltmaları ve elektriğin benzin gibi fosil yakıtlara kıyasla daha ekonomik olması sebebiyle tercih ediliyorlar. Tabii yollardaki elektrikli araç sayısının yükselmesi ile birlikte şarj istasyonu ihtiyacı da artıyor ve bu doğrultuda teknoloji şirketleri, bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Son olarak en büyük yerli firmalardan Vestel, elektrikli araçları 1.000 kW (1 MW) hızında şarj edebilecek şarj istasyonu üreteceklerini açıkladı. İşte ayrıntılar…

Vestel, 1.000 kW (1 MW) hızında şarj edebilecek şarj istasyonu üretecek

Vestel, bugün elektrikli araç dünyası için önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Öyle ki şirket CEO'su Ergün Güler, 60 kW/ 120 kW/ 150 kW hızlı şarj ve 180 kW/ 240 kW/ 320 kW/ 400 kW/ 720 kW/ 1.000 kW ultra hızlı şarj istasyonlarını tanıttı.

Vestel CEO'su Ergün Güler, elektrikli otomobilleri ve diğer ulaşım araçlarını 1.000 kW (1 MW) hızında şarj edecek cihazlar üreteceğini söyledi. Az önce kaydettiğim videoyu paylaşıyorum ???? pic.twitter.com/rrJyWPpjNp — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) April 4, 2024

Bilindiği üzere Togg da dahil olmak üzere birçok marka tarafından üretilen elektrikli araçlar, genellikle maksimum 200 kW hızda şarj oluyor. Bunun dışında 50 kW gibi düşük hızda şarj olan araçlar da yok değil. Vestel'in üreteceği istasyon ise bir hayli dikkat çekecek gibi görünüyor.

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Vestel'in 1.000 kW ultra hızlı şarj istasyonu; Togg T10X'ten Tesla Model X,Y ve S'e ve BYD'den diğer elektrikli otomobillere kadar tüm elektrikli araçları şarj edebilir. Fakat şu anda hiçbiri bu hızı desteklemediği için faydalanamazlar. Ancak gelecekte tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi desteklenen şarj hızlarının artacağını biliyoruz.

Elektrikli tır ve kamyonlar için şarj süresini düşürebilir

Vestel'in 1.000 kW (1 MW) şarj istasyonu, elektrikli tır ve kamyon gibi büyük pillere sahip araçlar için de daha kısa sürede şarj imkanı tanıyabilir.

Vestel'in bu hamle ile geleceğe yönelik bir yatırım yaptığını söyleyebiliriz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.