vivo, uygun fiyatlı akıllı telefon kataloğunu genişletiyor

Teknoloji

vivo, uygun fiyatlı akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Şirket, yakında bu kataloğa vivo T3x modelini de eklemeye hazırlanıyor. Kısa süre önce tanıtım tarihi açıklanan vivo T3x, Geekbench veri tabanında görüntülendi. İşte ayrıntılar…

vivo T3x, Geekbench veri tabanında

Bilmeyenler için Geekbench, bir cihazın işlemci ve bellek performansını test etmek için kullanılan popüler bir yazılımdır. Telefonun gerçekleştirdiği işlemlerin hızını ve verimliliğini ölçen bu yazılım, cihaza bir puan verir.

vivo V2338 kod adıyla Geekbench'te görüntülenen vivo T3x modelinin tekli ve çoklu çekirdekli testlerde sırasıyla 946 ve 2839 skor elde ettiğini görüyoruz. Sayfada yer alan bilgilere göre cihaz, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden güç alacak. Öte yandan 8 GB RAM'e sahip olacakken, Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 üzerinde çalışacak.

Kat izi olmayacak! vivo X Fold 3 Geekbench skoru sızdırıldı

Aktarılan bilgilere göre vivo T3x, 17 Nisan'da Hindistan'da tanıtılacak. Merakla beklenen akıllı telefonun 200 dolardan daha az bir fiyata sahip olması bekleniyor. Böylelikle bütçe dostu modeller arasında gösterilecek. Model, pazarda ne kadar ilgi ile karşılanacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Bununla birlikte telefonun Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

vivo, uygun fiyatlı modeller ile dikkat çekmeye devam ediyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo T3x modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.