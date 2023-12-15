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vivo TWS 3e: Özellikler ve Fiyat - Son Dakika
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vivo TWS 3e: Özellikler ve Fiyat

vivo, yeni TWS 3e kablosuz kulaklık modelini tanıttı. Bluetooth 5.3 bağlantısı, DeepX 3.0 ses teknolojisi ve 44 saat pil ömrü gibi özelliklere sahip olan kulaklık, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Mavi ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulan vivo TWS 3e'nin fiyatı 173 yuan (25 dolar) olarak belirlendi.

vivo TWS 3e: Özellikler ve Fiyat
15.12.2023 - 13:13,
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Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren vivo, bugün ana vatanı Çin'de düzenlediği etkinlikte yeni S18, S18 Pro ve S18e akıllı telefonlarına ek olarak TWS 3e kablosuz kulaklık modelini de tanıttı. Bu model, uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekti. İşte vivo TWS 3e özellikleri ve fiyatı…

vivo TWS 3e özellikleri ve fiyatı

Vivo TWS 3e, tasarım açısından selefine karşı büyük bir değişiklik içermese de mevcut küçük değişiklikler göze çarpmıyor değil. Tek bir kulaklık 4.4 gram ağırlığa sahipken, kulaklıklar ve şarj kutusu toplamda 43 gram ağırlığında.

vivo TWS 3e: Özellikler ve Fiyat

11mm dinamik sürücülere sahip olan vivo TWS 3e modeli, Bluetooth 5.3 bağlantısı ile destekleniyor. Ses teknolojisi tarafında DeepX 3.0 ve 3D Panoramik ses efektleri ile yüksek deneyim sunacağı konusunda iddialı olan kulaklıklarda akıllı aktif gürültü engelleme (ANC) ve görüşme sırasında gürültü azaltma teknolojisi de mevcut.

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Kulaklıkları telefonunuza bağlayıp müzik dinlediğiniz sırada bir arama geldiğinde şarkıyı durdurarak çağrı geldiğini bildirme özelliğine sahip olan kulaklıklar, kaybolduklarında Kulaklık Bul özelliği sayesinde nerede olduklarını görebilmenizi de sağlıyor.

44 saat pil ömrü!

vivo TWS 3e, gürültü engelleme özelliği devre dışı olduğunda 11 saat, şarj kutusuyla birlikte toplamda 44 saat pil ömrü sunuyor. Bu süreler gürültü engelleme özelliği aktif olduğunda ise sırasıyla 9 saat ve 36 saat.

vivo TWS 3e teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerSürücü11mm dinamik sürücülerSes TeknolojisiDeepX 3.0 ve 3D Panoramik Ses efektleriGürültü EngellemeAkıllı aktif gürültü engelleme (ANC)

Görüşme sırasında gürültü azaltma teknolojisiBluetoothBluetooth 5.3Gelen arama bildirimleriVarKulaklıkları Bul özelliğiVarPil ÖmrüGürültü engelleme etkin: Tek kulaklıkta 9 saat, toplamda 36 saat

Gürültü engelleme devre dışı: Tek kulaklıkta 11 saat, toplamda 44 saatAğırlıkKulaklık: 4.4 gram

Kulaklıklar ve şarj kutusu toplamı: 43 gramRenk SeçenekleriMavi ve beyaz

Mavi ve beyaz renk seçenekleri ile vitrinlerde yerini alan vivo TWS 3e modelinin fiyatı ise 173 yuan olarak belirlendi. Bu da 25 dolara tekabül etmekte. Bu cihazın selefi ülkemizde 1,199 TL'ye satılmakta. Bu bağlamda vivo TWS 3e Türkiye fiyatı ise bundan biraz yüksek fiyatla satışa sunulabilir. Tabii bunun kesin olmadığını belirtmek gerekiyor.

Kaynak: Shiftdelete
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